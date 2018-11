Banco Europeu de Investimento tem 67 vagas para estágios remunerados

São 67 as vagas de estágios para licenciados, que podem durar até meio ano, no Banco Europeu de Investimento, no Luxemburgo. O organismo da União Europeia vai pagar um subsídio mensal de 1050 euros aos candidatos aceites.

As vagas são para posições remuneradas em vários departamentos são vários: gestão, comunicação, jurídico, risco financeiro, entre outros. Os estágios exigem que os interessados tenham um grau académico ou que o estejam a concluir. Os candidatos devem ser nacionais de um dos Estados-membros da União Europeia ou dos países candidatos à adesão (Turquia, Sérvia e Montenegro).

Além disso, devem dominar a língua inglesa ou a francesa. A área de conhecimento varia consoante a vaga e as inscrições terminam a 10 de Novembro. Os estágios deverão ter início em Março de 2019.

O Banco Europeu de Investimento é um organismo da União Europeia que promove e financia projectos que tenham em vista atingir as metas daquela organização. Entre as suas missões está “melhorar o potencial da Europa em termos de emprego e crescimento”, onde é possível inserir os estágios lançados que pretendem dar aos seleccionados uma “primeira experiência profissional e pessoal através dos contactos estabelecidos no decurso do seu trabalho quotidiano”.

