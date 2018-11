Têm como protagonistas as obras de arte de Amadeo de Souza-Cardoso e de Helena Almeida — artistas que lhes dão nome — e são livros ilustrados para explicar a arte do século XX e, ao mesmo tempo, homenagear dois nomes da pintura portuguesa. A Barca do Inferno é uma editora que junta o texto às ilustrações e, de uma forma didáctica, dá dicas para perceber a arte moderna.

À primeira vista, os livros ilustrados podem parecer dirigir-se apenas a crianças, porém a Barca do Inferno produz obras que partem dessa ideia, mas que se dirigem a todos. Com os livros, a editora — com Mafalda Brito no texto e Rui Pedro Lourenço nas ilustrações — “pretende aproximar o público da arte do século XX”, conta a primeira ao P3. “Porque muitas vezes a arte moderna precisa de algumas pistas para ser percebida.”

Tornar a arte acessível a quem não é propriamente um entendido na matéria é um dos objectivos que norteou a actuação dos dois autores ao criarem estes dois volumes. Segundo Mafalda, a arte “acabou por se afastar um pouco de quem a está a ver para se focar mais nela própria”. Com Helena Almeida e Amadeo de Souza-Cardoso em nada se pretende fechar a mente de quem decifra determinada obra para uma única interpretação. Espera-se, sim, dar dicas de compreensão e aproximar os dois mundos.

As ilustrações em tons de azul não foram feitas ao acaso e mostram uma pitada da obra de Helena Almeida, falecida em Setembro passado. O livro ilustrado traça o caminho da pintora, desde que posava para as fotografias do seu pai até regressar ao mesmo atelier, onde se a artista se transformava em obra. Já Amadeo de Souza-Cardoso mostra um artista que quis “romper com a tradição e criar algo realmente novo”, como se pode ler no livro. As suas páginas não esquecem o caminho que o artista fez até Paris para, ali, contactar com grandes nomes como Picasso, Braque, Robert e Sonia Delaunay e, assim, descobrir a sua paixão: a pintura. O seu percurso também já inspirou uma banda desenhada, lançada no mês passado.