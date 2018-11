Contentor com “ligeiro derrame” de ácido fórmico no Porto de Leixões

Os bombeiros estão a actuar, esta tarde, no Porto de Leixões, depois de um contentor com um “ligeiro derrame” de ácido fórmico ter sido detectado no local. O alerta foi dado pelas 12h20 e segundo informações da Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) o produto “não é contaminante”.

Numa informação enviada ao PÚBLICO, a assessoria de imprensa da APDL explica que esta manhã, “o Porto de Leixões recebeu o navio HSL Porto da Maersk, que transportava um contentor com um ligeiro derrame de ácido fórmico”. A mesma fonte assegura que “este ácido não é contaminante, no entanto, verificou-se libertação de gases, pelo que a APDL tomou de imediato conta da ocorrência e activou as medidas de contingência habituais, tendo sido envolvida a Protecção Civil, de forma a acompanhar o descarregamento do contentor do navio”.

PUB

Na página da Autoridade Nacional de Protecção Civil, a ocorrência, registada às 12h20, é tratada como “químicos, dentro de uma instalação”. No terminal de contentores Sul do porto estarão 22 homens e sete viaturas, incluindo uma equipa especializada em intervenções com materiais perigosos e uma viatura de controlo ambiental do Batalhão de Sapadores Bombeiros, do Porto, além de uma equipa de prevenção dos bombeiros de Matosinhos-Leça.

PUB

O PÚBLICO questionou a APDL sobre se chegou a haver derrame para o mar, uma vez que as informações prestadas pelos bombeiros apontavam nesse sentido. Aguarda-se ainda a confirmação desta informação, bem como as respectivas consequências, caso se confirme que houve queda de ácido no mar.

PUB

PUB