SEF reforça efectivo no aeroporto de Lisboa até sexta-feira

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) reforçou o efectivo no aeroporto de Lisboa devido à realização da cimeira de inovação e tecnologia Web Summit, que começa nesta segunda-feira na capital portuguesa.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o SEF adianta que o reforço no aeroporto de Lisboa vai prolongar-se até sexta-feira e este dimensionamento do efectivo foi feito tendo em conta o número de participantes, de chegadas e partidas previsto naquela estrutura aeroportuária no âmbito da realização da Web Summit.

Aquela força de segurança avança também que o SEF vai disponibilizar ainda quatro equipas de prevenção para o aeroporto de Lisboa.

PUB

PUB

PUB

Segundo o SEF, estas medidas de afectação de mais meios humanos de prevenção e de materiais, como equipamentos e viaturas, já foram utilizadas em anos anteriores.

Estas medidas pretendem "garantir um controlo de fronteira célere, prevenir eventuais situações de controlo de fronteira em segunda linha relacionadas com o evento", bem como "um controlo de segurança adequado", sustenta o SEF, ressalvando que os participantes na Web Summit são maioritariamente provenientes de países do espaço Schengen.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aquele serviço de segurança refere ainda que, caso se justifique, será criada nas partidas e chegadas uma área de contenção reservada a passageiros participantes no evento, enquadrados pelos voluntários do evento com apoio da empresa que gere os aeroportos portugueses.

Esta situação, indica ainda o SEF, é analisada no momento de acordo com o volume de passageiros.

A Web Summit decorre entre hoje e quinta-feira. Na terceira edição do evento em Portugal são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.

PUB