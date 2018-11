Eurogrupo aumenta a pressão sobre a Itália

Um atrás do outro, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, o comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, e uma sucessão de ministros das Finanças repetiram à entrada para o Eurogrupo desta segunda-feira, em Bruxelas, que “as regras” relativas à gestão orçamental dos países da zona euro “são muito claras” e “têm de ser respeitadas” por todos os países em nome da “estabilidade” e “sustentabilidade” da moeda comum — incluindo a Itália, que está “conscientemente”, e “ostensivamente”, a violar os compromissos assumidos, insistiram.

A mensagem não terá sido previamente ensaiada, mas não foi coincidência: desde que a Comissão Europeia rejeitou a proposta de Orçamento de Estado para 2019 submetida pela Itália, numa decisão até agora inédita, que a questão do incumprimento italiano dos objectivos assumidos no Conselho domina as atenções dos dirigentes europeus, especialmente os responsáveis pelas finanças.

“Nós temos princípios comuns de gestão das nossas políticas económicas, e em particular da política orçamental, e a noção de sustentabilidade deve estar presente em todas as discussões. Aguardaremos pela reacção do ministro das Finanças italiano sobre essa dimensão também”, afirmou Mário Centeno.

O presidente do Eurogrupo falou brevemente sobre o processo de apreciação do plano orçamental do Governo de Roma, o “prato forte” da reunião do Eurogrupo. “Não temos de tomar decisões hoje”, referiu Centeno, que ainda assim esperava do ministro italiano, Giovani Tria, “explicações adicionais sobre a estratégia orçamental” do seu executivo. “Está a decorrer o processo de revisão do projecto orçamental”, lembrou Centeno, que ainda acredita que no fim desse processo, o exercício italiano esteja “em linha com aquilo que são as nossas regras orçamentais, para trazer sustentabilidade e estabilidade quer à Itália, quer a toda a área do euro”.

O grupo de trabalho do Eurogrupo já tinha feito saber que concordava com a opinião negativa emitida pela Comissão Europeia; como deixaram claro à entrada, os ministros das Finanças da zona euro também partilham as preocupações de Bruxelas sobre as contas italianas, que projectam um aumento do défice público até aos 2,4% do PIB.

“A nossa avaliação sobre o plano actual é que constitui um desvio significativo face às decisões do Conselho, que esperava uma correcção de 0,6% do PIB no défice estrutural e o que temos é uma deterioração de 0,8% do PIB”, recordou o vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis.

“As regras são extremamente claras e exigem que os orçamentos obedeçam a critérios. No caso de Itália, foi detectado um desvio significativo e por isso pedimos ao Governo para nos submeter uma versão revista do seu plano”, recordou Pierre Moscovici, notando que esse prazo corre até ao dia 13 de Novembro e desmentindo notícias avançadas a partir de Roma de que Bruxelas já teria preparada a abertura de um procedimento por défice excessivo contra a Itália, no próximo dia 21 de Novembro.

“Absolutamente falso”, afirmou. Nesse dia, precisou Moscovici, a Comissão Europeia divulgará a sua apreciação definitiva sobre as propostas orçamentais de todos os membros da zona euro. “Naturalmente, a nossa opinião sobre a Itália será diferente se for apresentada uma proposta revista, e verificarmos que existe cumprimento das regras, ou se não tivermos resposta”, sublinhou.

O ministro das Finanças italiano, Giovani Tria, não prestou declarações antes do início da reunião. Desde o “chumbo” da proposta de orçamento, a 23 de Outubro, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e os dois líderes dos partidos que formam a coligação no Governo, Matteo Salvini (Liga) e Luigi Di Maio (5 Estrelas), têm insistido que o plano está fechado e que não tencionam alterar uma linha às suas propostas.

Perante a intransigência dos italianos, os apelos e recados dos líderes da Comissão e do Eurogrupo subiram ligeiramente de tom esta segunda-feira. “A Itália já está pagar uma taxa de juro mais alta pela sua dívida soberana. E o problema está a arrastar-se para a economia real, para as empresas e os consumidores, o que poderá levar a uma maior desaceleração da economia italiana”, avisou Dombrovskis.

