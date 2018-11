BCP compra Eurobank e reforça presença na Polónia

O Bank Millennium, subsidiária detida em 50,1% pelo BCP, chegou a acordo para a compra do Eurobank, subsidiária da Société Générale, por 428 milhões de euros. A operação, que reforça a presença no Bank Millenium na Polónia, foi anunciada nesta segunda-feira através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

A aquisição será feita em dinheiro e depende de autorizações regulamentares, mas deverá estar concluída no segundo trimestre de 2019.

“Esta transacção representa também uma aplicação lucrativa dos excessos de capital e de liquidez do Bank Millennium, estimando-se que incremente os resultados do Bank Millennium em 26% já a partir de 2021”, afirma a instituição no comunicado enviado à CMVM. O impacto também se sentirá ao nível do Millennium BCP, traduzindo-se “num acréscimo dos resultados consolidados a partir de 2020, já considerando custos de integração”.

De acordo com o comunicado publicado nesta segunda-feira, a aquisição do Eurobank permite reforçar a posição do Bank Millennium no fragmentado sector bancário polaco, tornando-o “um dos seis maiores bancos na Polónia em número de clientes de retalho” e reforçando a sua presença em cidades polacas de menor dimensão.

Mercado com "elevado potencial de crescimento"

Citado no comunicado, Miguel Maya, presidente executivo do Millennium BCP, destaca que a aquisição “é efectuada num mercado com elevado potencial de crescimento, tendo sido analisada com o máximo detalhe dada a relevância que a gestão rigorosa do capital e dos riscos de negócio assumem para a comissão executiva do BCP”.

“O banco não perspectiva qualquer aquisição adicional, sendo o crescimento previsto no plano estratégico exclusivamente suportado no desenvolvimento orgânico. Confiamos que esta aquisição contribuirá para reforçar a rendibilidade e a qualidade dos activos do Grupo Millennium BCP”, acrescenta.

Nesta segunda-feira, na Bolsa de Lisboa, as acções do BCP estavam a subir. Às 10h51, cada acção do BCP valia 0,2453 euros, uma subida de 1% em relação ao fecho de sexta-feira, antes de ser conhecida a notícia da aquisição na Polónia.

A Société Générale foi um dos bancos que teve menor pontuação nos últimos testes de stresse europeus e tem vindo a desfazer-se de alguns activos. Em Agosto, o grupo já tinha anunciado que iria vender os seus bancos na Bulgária e na Hungria e agora avança com a venda do Eurobank na Polónia.

De acordo com a Reuters, a Société Générale garante que continuará a fornecer serviços bancários coorporativos e de investimento no país, onde manterá outras actividades.

