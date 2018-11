Vlachodimos autorizado pela FIFA a jogar pela Grécia

O guarda-redes Odysseas Vlachodimos, do Benfica, está autorizado pela FIFA a representar a selecção de futebol da Grécia, depois de ter sido internacional sub-21 pela Alemanha, informou a federação grega.

Em comunicado na sua página oficial, a federação grega explica que o organismo do futebol internacional deu aval, através do Comité do Estatuto do Jogador, à utilização do guarda-redes dos "encarnados".

"Com o objectivo da qualificação para o Euro 2020, fortalecemos a selecção com um jogador de nível internacional", diz a federação da Grécia.

Vlachodimos, de 24 anos, que chegou no início da época ao Benfica, proveniente do Panathinaikos, nasceu na Alemanha e fez toda a sua formação no Estugarda. O jogador, que tem dupla nacionalidade, grega e germânica, esteve com a Alemanha no Europeu de sub-21, em 2017.

