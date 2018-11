Tiago Cruz e João Carlota passam ao exame final

Um dia depois de a campeã nacional amadora portuguesa Leonor Bessa ter garantido o apuramento para a Final da Escola de Qualificação do Ladies European Tour, hoje foi a vez Tiago Cruz e João Carlota fazerem o mesmo na versão masculina da competição.

Os dois jogadores fizeram parte dos 96 que foram bem sucedidos na Segunda Fase da Escola de Qualificação do European Tour, que decorreu em quatro voltas em quatro campos de Espanha. Juntam-se a Filipe Lima (com acesso directo) na Fase Final da Escola, de 10 a 15 de Novembro também em Espanha, no Lumine Golf Club, Tarragona.

João Carlota em Espanha

PUB

Tiago Cruz fez a 2.ª Fase no El Encín Golf Hotel, em Alcala de Henares, Madrid. Entre 74 concorrentes para apurar 24, num campo de Par 72, o jogador apoiado pelo Banco BIG terminou no 6.º lugar com 275 (68-70-68-69), 13 abaixo do Par, empatado com mais seis jogadores, numa prova em que o melhor foi o australiano Josh Geary com 271 (-17).

PUB

João Carlota jogou no Alenda Golf (Par 72), em Alicante. Entre 73 participantes para apurar também 24. Depois de terminar nos 21.ºs com 272 (73-72-68-699, -6, o jogador da Hilti e Dom Pedro Hotels & Golf Collections teve que disputar um playoff para garantir a participação pela primeira vez na Fase Final da Escola. Um birdie no primeiro buraco do desempate garantiu-lhe a possibilidade de continuar a sonhar com o European Tour 2019.

PUB

Ricardo Santos e Tomás Silva foram eliminados. O primeiro terminou isolado em 41.º na prova que se jogou no Las Colinas Golf & Country Club (Par 71), em Alicante, com 282 (70-67-72-73), -2. Tomás Silva foi 47.º no mesmo campo onde jogou Tiago Cruz, perfazendo 284 (70-70-72-72), -4.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A quarta prova da 2.ª Fase decorreu no Desert Springs Golf Club, em Almería.

Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima são os portugueses já garantidos no European Tour 2019

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB