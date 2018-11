Sérgio Conceição espera "mais dificuldades" diante do Lokomotiv

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confessou esperar "mais dificuldades" no jogo de terça-feira, frente ao Lokomotiv (20h, Eleven Sports), do que as encontradas no duelo de há duas semanas, em Moscovo. Na antevisão do embate da 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, o técnico dos "dragões" antecipou que as previsíveis mexidas no "onze" do Lokomotiv vão tornar o adversário "mais forte".

"Penso que poderá ser um jogo mais difícil do que aquele que tivemos na Rússia. Acho que o Lokomotiv poderá fazer algumas alterações, que, na minha opinião, lhes darão uma melhor dinâmica, o que nos vai criar mais dificuldades. Mas, isso não nos vai impedir entrar com tudo para garantir os três pontos", disse Sérgio Conceição.

Confrontando com a motivação do adversário em ter de garantir, neste jogo, um resultado positivo para manter as suas aspirações no agrupamento, o treinador do FC Porto vincou que a equipa estará focada na sua tarefa. "Temos de ter sempre motivação para ganhar pontos, e ganhar jogos. Da parte do Lokomotiv, é normal que o adversário queira e pense que pode fazer um resultado positivo, assim como nós pensamos também. Fazer golos no primeiro ou último minuto não importa, o que é importante é entrar de forma forte", analisou.

Sérgio Conceição desvalorizou o facto de uma vitória dar à sua equipa 10 pontos, os mesmos conseguidos na prestação da época passada, na fase de grupos, vincando que o importante "é manter o foco neste jogo". "Se houvesse alguma diferença naquilo que tem sido a postura do FC Porto, também não diria, porque faz parte da nossa estratégia. Pode mudar um ou outro jogador ou um posicionamento, mas isso faz parte da estratégia. Não vamos entrar a pensar no adversário e a ter de reagir a isso", garantiu.

O treinador do FC Porto vincou, ainda assim, a competitividade do grupo, lembrando que a diferença entre as equipas é curta.

"Esperamos dificuldades, pela valia do Lokomotiv. A alguns interessa dizer que o grupo não é forte, mas não é verdade. Ainda não perdemos, num grupo equilibrado, e há três equipas com uma diferença de três pontos", acrescentou.



