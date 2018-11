Lembra-se da estátua de Ronaldo? Há um caso parecido e envolve Mo Salah

Há mais uma estátua de um jogador de futebol que está a dar que falar nas redes sociais. Desta vez, é a escultura inspirada em Mohamed Salah, o avançado egípcio do Liverpool, revelada neste domingo no Fórum Mundial da Juventude, a decorrer em Sharm al-Sheikh. Na Internet já se levantou um coro de críticas: é que há quem não veja semelhanças entre o futebolista e a obra de arte.

Salah foi retratado numa pose que lhe é característica: de braços abertos a celebrar um golo. A autora da peça Mai Abdel Allah disse aos meios de comunicação egípcios que escolheu esta pose de propósito porque a considera um gesto “distinto e executável”. A ideia, conta, surgiu-lhe em 2016 e levou menos de um mês a ser completada.

Essa é, de acordo com alguns internautas, a única semelhança entre a estátua e o jogador. "Esta estátua de Moh Salah está qualquer coisa...", comentou um utilizador do Twitter.

As comparações começaram logo a surgir. A mais óbvia, é a comparação com a estátua de Cristiano Ronaldo, revelada no ano passado, no aeroporto da Madeira.

Há também quem diga que faz lembrar os músicos dos anos 1970 Leo Sayer e Art Garfunkel ou até um dos personagens do filme Sozinho em Casa, o assaltante chamado Marv.

Salah é um dos mais conceituados jogadores egípcios da actualidade. Os números provam-no: marcou 43 golos em 2017-18 (a quatro do recorde do clube, na posse de Ian Rush), 31 na Premier League (um máximo da prova no actual formato, com 38 jogos), 33 partidas a marcar (registo histórico no Liverpool), três galardões de jogador do mês na Liga inglesa, um feito inédito numa só época.

