Desp. Aves vence em Chaves e deixa o último lugar

Num embate entre duas equipas em zona de despromoção, o Desp. Aves impôs-se no estádio do Desp. Chaves (1-2), no encerramento da 9.ª jornada da Liga portuguesa, e deixou o último lugar da tabela nas mãos do Nacional.

Os avenses marcaram primeiro,logo aos 19', por Baldé e a vantagem durou até ao intervalo. No reatamento do encontro, o Desp. Chaves empatou na sequência de um grande remate de André Luís, após desvio de Avto (48'), mas um erro crasso de Renan recolocou os visitantes na frente: com um passe errado, o médio flaviense isolou Amilton, que contornou o guarda-redes e marcou (56').

Até ao final, foi o Desp. Aves a estar mais perto do 1-3 do que o anfitrião do empate (a excepção foi um remate de André Luís já aos 90+6'), tendo conseguido manter a vantagem e obter o primeiro triunfo fora de casa no campeonato.

Este resultado deixa as duas equipas com os mesmos sete pontos na tabela, mas ainda na zona de despromoção. Apesar do empate obtido em Vila do Conde, o Nacional não consegue evitar cair para o último posto, com seis pontos.

