Benfica renova com João Félix até 2023

O Benfica anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o avançado João Félix até 2023. A cláusula de rescisão do jogador, que é encarado como um dos maiores talentos da academia "encarnada", dispara para os 120 milhões de euros.

João Félix tem sido uma das apostas das "águias" na presente temporada, tendo participado em oito jogos e apontado já dois golos na Liga portuguesa. Na última partida, de resto (derrota por 1-3 diante do Moreirense), foi mesmo titular e foi o autor da assistência para o único golo do Benfica no encontro.

PUB

PUB

PUB

PUB