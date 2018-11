Haruki Murakami projecta arquivo em universidade de Tóquio

O escritor japonês Haruki Murakami está a desenvolver um arquivo na Universidade de Waseda, em Tóquio, que irá incluir rascunhos dos seus romances mais vendidos, os seus trabalhos de tradução e a sua colecção de música.

"Ficarei muito feliz se estes materiais puderem contribuir de alguma forma para aqueles que querem estudar o meu trabalho", disse o escritor japonês numa conferência, no domingo, na universidade onde se localizará a biblioteca e o arquivo.

Haruki Murakami espera que este espaço tenha uma "atmosfera aberta e positiva" que estimule interacções culturais entre estudantes, professores e todos aqueles que se interessam pelo seu trabalho e pela literatura japonesa.

O projecto do arquivo surgiu no início deste ano, quando Murakami se ofereceu para doar a sua enorme colecção de materiais, que a sua casa e o seu escritório já não conseguem albergar. "Não tenho filhos para tratar deles e não quero que estes materiais se dispersem e se percam quando eu morrer", afirmou o romancista, acrescentando que se sente "grato por poder guardá-los num arquivo".

Para Haruki Murakami, "um campus universitário deveria ter um espaço alternativo" como este, que se inspira no ambiente da sua biblioteca, onde escreve histórias enquanto ouve a sua escolha musical do dia.

O arquivo irá incluir rascunhos do seu romance Norwegian Wood, que escreveu à mão em cadernos, enquanto viajava pela Europa, e as suas traduções de romances dos seus autores favoritos, como Raymond Carver, J.D. Salinger e Scott Fitzgerald.

Além de ser um dos mais aclamados romancistas a nível mundial, ciclicamente referido como favorito a ganhar o Prémio Nobel, o que ainda não aconteceu, Murakami também é conhecido pelo seu trabalho de tradução de romances de inglês para japonês, que diz ser prazeroso ao ponto de parecer um hobby.

"Eu sinto mesmo que o trabalho de tradução me ajudou a crescer. Se me tivesse cingido à literatura japonesa, provavelmente teria sufocado", confessou o romancista de 69 anos.

Haruki Murakami começou a escrever depois de se licenciar na Universidade de Waseda, em 1975. Estreou-se com o romance Ouve a Canção do Vento (Hear the Wind Sing), que foi publicado em 1979. Em 1987, lançou o seu primeiro best-seller, Norwegian Wood, que o estabeleceu como uma estrela da literatura. O seu último romance, Killing Commendatore, chegou recentemente às livrarias norte-americanas.

A Universidade de Waseda disse ainda estar a trabalhar em certos detalhes para que uma parte do arquivo esteja pronta em 2019. O presidente da Universidade, Kaoru Kamata, sublinhou que quer que a biblioteca seja um lugar a visitar pelos fãs de Murakami e pelos investigadores da literatura e cultura japonesas de todo o mundo.

Murakami garantiu, durante a conferência, que continuará a alimentar a biblioteca e o arquivo nos próximos anos com mais materiais. "Ainda estou vivo e tenho que usar alguns deles", justificou.

