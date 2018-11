Fernando Duarte, Elmano Sancho e projecto MPMP distinguidos pela Fundação Mirpuri

O coreógrafo Fernando Duarte venceu o prémio de dança da Fundação Mirpuri, enquanto o de teatro foi para o actor Elmano Sancho e o de música para o projecto Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, informou esta segunda-feira a fundação criada pelo empresário da aviação Paulo Mirpuri com objectivos filantrópicos.

Fernando Duarte, da Companhia Nacional de Bailado, bailarino, coreógrafo e professor, responsável por coreografias como La Bayadére e Pássaro de Fogo, apresentadas em temporadas mais recentes, é também mestre dos Estúdios Vitor Cordon, em Lisboa.

O actor e encenador Elmano Sancho, nome conhecido pelo trabalho em companhias como Artistas Unidos e Teatro da Garagem, e com encenadores como Jorge Silva Melo, Emmanuel Demarcy-Mota e Rogério de Carvalho, estreou este ano, no Festival de Teatro de Almada, a peça A Última Estação, que escreveu, dirigiu e interpretou.

No seu currículo destacam-se igualmente os desempenhos em Não Se Brinca com o Amor, de Alfred de Musset (2011), Herodíades, de Giovanni Testori (2012), e A Estalajadeira, de Carlo Goldoni (2013), entre outras peças.

O prémio de música foi para o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa (MPMP), projecto de divulgação que engloba um conjunto instrumental flexível, em função dos repertórios, que vai da formação de câmara ao coral-sinfónico.

Desde 2012, o MPMP tem desenvolvido um trabalho de proximidade com musicólogos e compositores tendo em vista a redescoberta de património passado e a valorização de repertórios contemporâneos.

O nome dos prémios de dança, música e teatro foram inspirados em figuras nacionais em cada uma das suas áreas, ou seja, respectivamente, o encenador Carlos Avillez, a bailaria e coreógrafa Anna Mascolo e o pianista Sequeira Costa.

Cada prémio tem o valor de 30 mil euros.

Os prémios foram entregues numa gala realizada no Teatro Nacional de São Carlos, no sábado, na qual participou o bailarino e coreógrafo russo Vladimir Vasiliev, antigo responsável do Ballet Bolshoi, que recebeu o Prémio de Carreira e Prestígio, por toda uma vida dedicada aos palcos e à dança. Também participou neste espectáculo a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Pedro Neves.

