Como era esperado, a cantora cubano-americana Camila Cabello foi a principal vencedora dos prémios MTV Europa (EMA, na sigla inglesa), arrecadando, com o tema Havana, as distinções de Melhor Canção, Melhor Artista, Melhor Vídeo e Melhor Artista dos EUA, na cerimónia que se realizou este domingo à noite em Bilbau, e cujo show contou com “uma performance estelar de Janet Jackson”, segundo o relato da Reuters.

Cabello, de 21 anos, que já tinha dominado os prémios MTV Video Music Awards em Nova Iorque, em Agosto passado, pediu aos seus fãs nos Estados Unidos que votem nas eleições intercalares para o Congresso americano esta terça-feira, enquanto caminhava pelo tapete vermelho na cidade basca no norte da Espanha.

A cantora, que atingiu a fama como membro da banda feminina Fifth Harmony, formada na edição norte-americana do programa de televisão X-Factor, disse que adorava ser vista como um exemplo. “Para mim, a principal mensagem sempre foi fazer aquilo que te faz feliz; mesmo que seja assustador, vale a pena correr o risco, porque a tua felicidade é a tua responsabilidade”, acrescentou a intérprete.

Janet Jackson, que recebeu o prémio Ícone Global, cantou sucessos da sua carreira de 40 anos em quatro momentos, acompanhada por percussionistas africanos, tochas, cuspidores de fogo e mais de 20 dançarinos.

O espectáculo realizou-se no Centro de Exposições de Bilbau e foi apresentado por Hailee Steinfeld, que interpretou Back to life, uma canção que será incluída na banda sonora de seu próximo filme, Bumblebee, realizado por Travis Knight – e com estreia em Portugal anunciada para o mês de Dezembro.

Mas um dos momentos maiores da noite foi protagonizado pela artista espanhola e intérprete de flamenco Rosalia, que cantou Malamente depois de ter entrado em palco num caminhão gigante.

Cinco vezes vencedora dos MTV Europe Music Awards, a banda rock inglesa Muse também fez sensação ao tocar o tema Pressure a partir do Estádio de San Mamés, do Atlético de Bilbau, onde a essa hora dava um concerto.

Outras performances que se destacaram na cerimónia foram as de Bebe Rexha, cantando I'm a mess rodeada por uma centena de bailarinas, e de Halsey, interpretando Without me num cenário de chuva.

O espectáculo foi aberto por Nicki Minaj, com seu novo êxito Good form, seguido do seu dueto com Little Mix, Woman like me. Minaj arrecadou os prémios nas categorias de Look e Hip-Hop.

O DJ norte-americano Marshmello, vencedor na categoria Electronic, encerrou a noite ao lado de Anne-Marie, interpretando Friends, e depois com Bastille e o tema Happier. Mas o espectáculo também aconteceu na plateia, quando centenas de balões decorados com o símbolo de Marshmello animaram o final.

A lista de vencedores desta edição dos prémios MTV Europa incluiu também Dua Lipa, Melhor Canção Pop; Shawn Mendes, Melhor Interpretação ao Vivo; e 5 Seconds of Summer, Melhor Canção Rock.

Entretanto, desde a manhã de domingo sabia-se que o prémio Best Portuguese Act (melhor actuação portuguesa) tinha sido atribuído a Diogo Piçarra, na sequência da votação online do público.

