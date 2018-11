Namorada de Salvini é agora ex-namorada de Salvini

A relação entre o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini e a estrela da televisão Elisa Isoardi chegou ao seu último episódio nesta segunda-feira quando a apresentadora publicou uma selfie de ambos, na cama.

O fim da relação do casal chegou aos principais jornais e televisões italianas, a par da troca de palavras duras entre Roma e a Comissão Europeia sobre orçamento italiano, assim como a tempestade que matou dezenas de pessoas na última semana.

Isoardi, 35 anos, que apresenta um programa de entrevistas na televisão, publicou no Instagram uma fotografia de si e de Salvini, 45 anos, que parece estar a dormir. Ao lado escreveu: “Não sentirei falta do que demos um ao outro, mas do que ainda poderíamos ter dado. Com enorme respeito pelo verdadeiro amor que foi, obrigada, Matteo.”

Nos últimos três anos em que estiveram juntos, Salvini e Isoardi marcaram presença assídua nas capas das revistas cor-de-rosa, enquanto os paparazzi os perseguiram dos canais de Veneza às praias das ilhas do Mediterrâneo.

Salvini, que também é ministro do Interior e líder do partido da Liga Anti-imigrante, estava num voo para o Gana quando Isoardi disse ao mundo que a relação tinha acabado.

Também Salvini tem partilhado várias selfies na sua conta oficial do Instagram, mas uma, publicada no domingo, foi alvo de críticas. O ministro surge num canal de Veneza a sorrir. Os críticos lamentam-no pois morreram cerca de três dezenas de pessoas devido ao mau tempo. Na legenda, o governante explica que foi visitar uma das zonas que sofreu com a subida das águas.

Horas depois, voltou a publicar nova imagem, desta vez respondendo aos críticos: “Se vou, criticam-me por ir. Se não vou, criticam-me por não ir. Se estou triste, não está bem. Se estou feliz, não está bem. Se comento algo, criticam-me. Se não comento, atacam-me pelo meu silêncio. Sabem uma coisa, caros críticos, professores e jornalistas de esquerda: eu não me importo, penso nos italianos e continuo a trabalhar!”

Na sexta-feira, uma sondagem revelou que a maioria dos italianos via Salvini como o verdadeiro chefe de Governo; e apenas um em cada seis reconhece o actual primeiro-ministro Giuseppe Conte.

