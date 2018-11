Atrair jovens para a vida militar tem sido um dos principais dilemas das Forças Armadas nos últimos anos. Este domingo, a Avenida da Liberdade em Lisboa recebeu o maior desfile militar de que há memória na democracia portuguesa, e João Mota pediu à avó para o levar até lá. Gostou, mas não ficou convencido. "Nas Forças Armadas não me vejo, nem conheço ninguém [que queira seguir este ramo]".

O desfile assinalou o centenário do Dia do Armistício, que marca o fim da I Guerra Mundial. As cerimónias foram presididas pelo Presidente da República, que sublinhou a importância de manter o “prestígio”, o “respeito” e a “admiração” pelas Forças Armadas, para que os valores que nos constituem como nação se mantenham.