Marcelo recusa Forças Armadas “ao serviço de jogos de poder”

Hoje como há cem anos há uma batalha que se trava, diz o Presidente da República. Uma batalha pela paz, democracia e segurança. Foi este o mote do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no maior desfile militar em democracia, para marcar o centenário do Armistício da I Grande Guerra. Aos militares, Marcelo lembrou que é preciso manter o “prestígio”, o “respeito” e a “admiração” pelas Forças Armadas, para que os valores que nos constituem como nação se mantenham.

“Hoje, mais do que nunca, queremos afirmar os valores que nos identificam como nação e na relação fraterna com as nações aliadas e amigas aqui representadas, o primeiro dos quais é a dignidade da pessoa humana. Hoje mais do que nunca queremos celebrar as nossas Forças Armadas. Sem vós, sem o vosso prestígio, sem o respeito e admiração pela vossa missão insubstituível, não há liberdade, nem segurança, nem democracia nem paz que possam vingar”, disse.

No curto discurso de cinco minutos, o Presidente da República, que é também o comandante supremo das Forças Armadas lembrou a lição dos heróis de há cem anos que “nos convocam a aprender a lição de há cem anos: não toleraremos que se repita a sangrenta divisão da Europa”, afirmou.

PUB

PUB

PUB

“Não toleraremos perder-se a paz, ganha com tantas mortes às mãos de aventureiros, criadores de novas guerras. Não toleraremos que se repita o uso das forças armadas, ao serviço de interesses pessoais ou de grupo, de jogos de poder”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

No pequeno discurso estavam presentes todos os receios do Presidente nesta época em que despontam os extremismos. Marcelo, que não é a primeira vez que faz um discurso a alertar para estes problemas, quer ser o garante que a lição da guerra. “Quem isto não entender, não entendeu nada do passado, do presente nem do futuro de Portugal”, terminou dizendo.

Marcelo falava para uma desfile de 4.500 militares, dos três ramos das Forças Armadas e depois de depositar uma coroa de flores no monumento aos militares mortos em campanha, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cavaco, o ausente

Antes do Presidente da República, chegaram à Avenida os antigos Presidentes Jorge Sampaio e Ramalho Eanes, lado a lado. Faltava Cavaco Silva, o único Presidente da República vivo a faltar à cerimónia.

A ausência de Cavaco foi notada entre os presentes. Ao PÚBLICO, a assessoria de imprensa de Cavaco Silva explicouque o antigo Presidente declinou previamente o convite e não foi às cerimónias porque deixou de ir a desfiles militares quando deixou o cargo, o que inclui, por exemplo, os desfiles do 10 de Junho, onde não tem comparecido.

PUB