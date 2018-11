Ala pediátrica do S. João

A novela da ala pediátrica do Hospital de S. João do Porto envergonha muita gente, a começar pelo Governo, encabeçado pelo primeiro-ministro e todos os deputados da Assembleia da República, mais preocupados com guerrilhas, tipo futebol, do que com aspectos humanitários de crianças indefesas portadoras de gravíssima doença que se encontram instaladas em condições desumanas desde 2011. E o sofrimento dos familiares?

Vão injectar mais uns milhões de euros do erário público, concretamente de todos nós, no Novo Banco, entretanto quem provocou o seu afundamento, assim como em relação a outros casos semelhantes, continua pacificamente vivendo, não se vendo ninguém preso ou pelo menos os seus bens arrestados. Entre tantos milhões para os mais variados assuntos não há 25 milhões, com ou sem concurso para fazer a ala pediátrica? Pede-se menos conversa, menos leis, menos juristas e mais humanidade.

Carlos Leal, Lisboa

O fim das democracias

O democraticamente eleito Presidente do Brasil convidou para seu ministro da Justiça, e este rapidamente aceitou, o juiz que condenou um ex-presidente do Brasil e está “visto” que a partir daqui a justiça vai funcionar com uma só directiva: eliminar os que não são “iguais a nós”.

A partir deste acto tão simples mas tão – intencionalmente - simbólico da escolha deste juiz para ministro, ninguém poderá ter dúvidas, mesmo entre os nossos compatriotas das direitas, que o Brasil está a entrar e muito rapidamente em ditadura. Claro que se pode “colorir” a ditadura das cores mas alegres que se quiser, como acontece com o cabelo do Presidente dos EUA, que está feliz e contente com a eleição de Bolsonaro no Brasil.

A maleita já está aqui na nossa Europa que muitos davam como impenetrável às ditaduras depois da II Guerra Mundial e da queda do Muro de Berlim. Temos a Rússia, Venezuela, EUA, Brasil, Turquia, Áustria, Polónia, Hungria e a Itália com procedimentos muito pouco recomendáveis e vamos ter mais.

Augusto K. de Magalhães. Porto

Ainda Moro

Sérgio Moro confirmou as suspeitas de que, para ele, tal como para Órban e muitos outros que por aí pululam, o princípio da separação entre o poder judicial e o político é letra morta. Deverão sê-lo, também, muitos outros princípios caros à democracia. Ao aceitar o convite de Bolsonaro para ocupar a pasta ministerial, Moro não deve ter hesitado muito tempo. Tudo parecia previsto, e este convite é a sequência natural do trabalho preparatório do “impoluto” juiz. A pergunta pode ser especulativa, mas não deixa de se justificar: seria Bolsonaro presidente do Brasil se esse “trabalho” não tivesse sido feito? Tão implacável na administração da justiça, será que Moro mandará investigar a legalidade da campanha eleitoral do “patrono”, ou vai aplicar todo o seu rigor nas investigações que, se a justiça funcionar, inevitavelmente incidirão sobre Paulo Guedes, o “fantástico” super-ministro das Finanças e afins?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

