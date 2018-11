Milhares de pessoas de várias idades encheram este domingo a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para assistir ao maior desfile militar em democracia, que assinalou os 100 anos do Armistício da I Guerra Mundial, que atraiu curiosos, ex-combatentes e famílias.

O desfile reuniu cerca de 4500 elementos, dos quais 3437 militares das Forças Armadas, 390 militares da GNR, 390 polícias da PSP e 160 antigos combatentes.

Ao lado dos militares portugueses estiveram também forças armadas da Alemanha, EUA, França e Reino Unido, com 80 militares, e o Colégio Militar e os Pupilos do Exército, com 180 alunos.

A cerimónia contou ainda com 111 viaturas das forças de segurança, 86 cavalos, 78 viaturas das Forças Armadas, 11 aeronaves, além dos dois navios fundeados no Tejo.

Além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que discursou enaltecendo o contributo das Forças Armadas para a paz, marcaram presença na cerimónia o primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, bem como os antigos Presidentes da República Ramalho Eanes e Jorge Sampaio. Cavaco Silva foi o único antigo Presidente vivo a não comparecer na cerimónia.