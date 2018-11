De goleada em goleada, o Manchester City já é líder isolado

Melhor ataque (33 golos marcados), melhor defesa (quatro golos sofridos) e, sem supresa, o Manchester City já é o líder isolado da Premier League. Após o empate no sábado do Liverpool no Emirates Stadium, contra o Arsenal, os campeões ingleses voltaram a funcionar como um rolo compressor e despacharam neste domingo o Southampton: 6-1. Com mais dificuldades, o Chelsea venceu o derby londrino frente ao Crystal Palace e alcançou o Liverpool na vice-liderança.

Não é nada de novo e confirma que, actualmente, há poucas equipas na Premier League com capacidade para colocar o Manchester City em sérias dificuldades. Com uma facilidade que chegou a ser confrangedora para o Southampton, a equipa de Pep Guardiola alcançou a quarta goleada em 11 jornadas por cinco golos de diferença, num jogo que deixou de ter história aos 18 minutos.

Com Bernardo Silva a titular do lado dos “citizens” e Cédric no “onze” dos “saints”, o City marcou aos 6’ (Hoedt, na própria baliza), 12’ (Aguero) e 18’ (David Silva), e rapidamente começou a gerir o esforço, já a pensar na 4.ª jornada da Liga dos Campeões a meio da próxima semana.

Danny Ings, de grande penalidade, ainda reduziu, mas antes do intervalo Sterling recolocou a vantagem da equipa de Manchester em três golos (4-1). No segundo tempo, mesmo com a gestão de Guardiola, a goleada ganhou robustez com o bis de Sterling e um golo de Sané, já em período de descontos, que fechou a conta nos 6-1.

Em Stamford Bridge, três golos espanhóis garantiram a vitória do Chelsea. Os “blues” venciam ao intervalo com um golo de Morata, mas o Crystal Palace ainda assustou após Townsend empatar aos 53’. Porém, Morata bisou pouco depois e Pedro fez o 3-1 final.

