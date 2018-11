Sp. Braga vence V. Setúbal e não larga a liderança

Foi apenas mais um sinal de que é mesmo preciso contar com este Sporting de Braga na luta pelo título de campeão nacional. Frente a um difícil Vitória de Setúbal, que sabe defender e é perigoso a atacar e que até atravessava o seu melhor momento no campeonato, chegando a Braga com duas vitórias consecutivas na Liga, os “arsenalistas” venceram por 2-1 e mantêm-se no topo da classificação, a par do FC Porto, clube que visitam na próxima jornada.

Não foi um triunfo fácil para o Sp. Braga que, apesar das dificuldades, foi a equipa mais perigosa e que mais ocasiões de golo criou ao longo do jogo. Só que a vantagem manteve-se sempre na margem mínima, o que chegou a causar algum descontrolo, em especial na parte final do encontro. Os jogadores do Sp. Braga sentiram nas pernas os tremores que estar lá em cima provoca. Desta vez, a vertigem do topo da classificação não fez os bracarenses cair, mas os minutos finais da partida mostraram que estar lá em cima assusta.

Positivo/Negativo Positivo Dyego Sousa O avançado brasileiro do Sp. Braga está a atravessar um grande momento de forma e ontem marcou os dois golos do triunfo dos bracarenses. Oportuno na área adversária e de pontaria afinada é, por estes dias, o melhor marcador do Sp. Braga e o goleador do campeonato, com sete remates certeiros na prova. Negativo Fábio Martins O médio não tem sido um dos indiscutíveis da equipa do Sporting de Braga esta época mas ontem mereceu a confiança de Abel Ferreira para começar o jogo de início. Só que o português não foi feliz. Ficou ligado ao golo do Vitória, com uma perda de bola comprometedora, e ainda falhou um lance de golo na cara de Joel Pereira. Acabou substituído aos 60’, num sinal de que o seu rendimento estava uns furos abaixo do que já mostrou ser capaz de fazer.

A equipa de Abel Ferreira tem dado boa conta de si. Eram 13 jogos ainda sem perder, antes do embate com os sadinos, embora para o campeonato os minhotos viessem de dois empates para a Liga (Rio Ave e V. Guimarães). Mas a jogar em casa, o Sp. Braga entrou decidido a resolver cedo a partida. Fransérgio, num remate de muito longe, deu o mote, ao fazer a bola acertar com estrondo na barra da baliza setubalense logo no primeiro minuto.

Um aviso que os setubalenses levaram a sério e que serviu para cerrarem ainda mais fileiras, o mesmo é dizer, manter 11 jogadores atrás da linha da bola. Só que, por estes dias, quem tem Dyego Sousa tem golo. E isso ficou provado pouco depois do primeiro quarto de hora de jogo, quando o avançado brasileiro cabeceou para o fundo da baliza de Joel Pereira, que não ficou bem na fotografia.

O mais difícil estava feito, devem ter pensado os bracarenses, mas o V. Setúbal não deu tempo para festejos, aproveitando um erro de Fábio Martins para igualar o resultado apenas dois minutos depois.

O Sp. Braga não perdeu a cabeça, até porque ainda havia muito tempo pela frente, continuava a mandar no jogo e porque antes do intervalo Dyego Sousa, resolveu novamente, mais uma vez de cabeça, antecipando-se a Mano.

Durante boa parte do segundo tempo, o cariz do jogo não se alterou. O Sp. Braga tinha a bola e até criou um ou outro lance de perigo. Só que a vantagem continuava mínima e, à medida que o final do jogo se aproximava, os receios de que alguma coisa pudesse acontecer começaram a pesar na cabeça dos “arsenalistas”.

Os minutos finais do jogo foram exemplo deste pânico. Mesmo sem jogar bem, o V. Setúbal aproximou-se da baliza de Tiago Sá que ainda salvou alguns lances. Abel Ferreira acabou expulso do banco de suplentes por protestar com a arbitragem. Mas o resultado não se alteraria e o Sp. Braga vai invicto à Invicta, onde defronta o FC Porto, seu parceiro no topo da classificação da I Liga, na próxima jornada.

