Juízes decretam 21 dias de greves

A Associação Sindical de Juízes Portugueses decretou este sábado 21 dias de greves. Inédito, o protesto estender-se-á no tempo: durará perto de um ano, e começará já no próximo dia 20 de Novembro, prolongando-se até Outubro do ano que vem. Na véspera, uma segunda-feira, terá lugar um dia nacional de reflexão sobre o estatuto desta classe profissional.

A paralisação foi decidida numa assembleia geral que reuniu cerca de duas centenas de magistrados e teve lugar em Coimbra. Decidido ficou também suspenderem de imediato a sua participação no chamado pacto para a justiça, uma iniciativa que tem reunido os diferentes parceiros do sector a pedido do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em causa está a recusa do Governo em rever as condições remuneratórias dos juízes, numa altura em que o seu estatuto profissional está para discussão na Assembleia da República. Depois de, há pouco mais de um ano, terem cancelado uma greve que iria afectar a validação, no prazo previsto, dos resultados das eleições autárquicas – uma vez que há tarefas do processo eleitoral que cabem exclusivamente a estes magistrados –, a classe percebeu que também os deputados não tinham grande vontade de lhes aumentar os salários.

Mas o Ministério da Justiça diz que não é bem assim. Numa nota de imprensa, a tutela garante ter comunicado aos juízes a sua disponibilidade para apresentar ao Parlamento uma alteração do seu estatuto remuneratório que permitiria “resolver o problema da reduzida diferenciação salarial entre os juízes da primeira instância e os Juízes dos Tribunais da Relação e entre estes e os Juízes do Supremo Tribunal de Justiça”. Dessa proposta faria ainda parte a inclusão do chamado subsídio de compensação dos magistrados no ordenado-base. Trata-se de uma parcela do salário da ordem dos 150 euros que os juízes recebem a título de subsídio de residência, e que serve para os compensar pelo facto de não poderem receber remunerações senão as provenientes do exercício da magistratura. O Ministério da Justiça diz-se disposto a assegurar a neutralidade fiscal desta inclusão.

A última greve de juízes aconteceu há 13 anos. Antes desta tinham sido feitas duas, uma em 1998 e outra em 1993. Nenhuma delas foi de longa duração. Embora haja quem defenda que estes magistrados não têm direito a este tipo de protesto, por serem representantes de um órgão de soberania, o Conselho Superior da Magistratura, que superintende à disciplina da classe profissional, considera-o legítimo.

A duas semanas do primeiro dia de greve agendado, a Associação Sindical de Juízes Portugueses diz que "ainda é possível evitar as medidas de protesto convocadas", desde que "seja materializado um compromisso político firme, sério e calendarizado" de reabertura das negociações.

