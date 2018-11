Eu que não sou sportinguista

Não sou sportinguista, mas tenho pena da decadência do Sporting que já vem ocorrendo desde há muito tempo. Não têm aprendido nada. No meu entender o novo presidente do clube mostrou que nada mudou. Despediu o treinador José Peseiro sem qualquer justificação, na minha opinião naturalmente. Achará ele que o problema é o treinador? Será? Quantos falharam no Sporting recentemente que tiveram êxito noutros clubes? Para falar dos mais recentes posso referir Jorge Jesus e Leonardo Jardim. Porque não tiveram êxito no Sporting?

Diz-se que nos grandes clubes não há tempo, não há paciência para esperar pelos títulos. É verdade. Mas se não nos deixarmos levar imediatamente pelas emoções, se formos mais racionais, podemos concluir que essa impaciência não tem conduzido a lado nenhum. O Sporting não ganha o campeonato há muitos anos e o mesmo já aconteceu com o Benfica e o FC Porto. E se pensássemos melhor e déssemos tempo aos treinadores e aos jogadores de progredirem, de se adaptarem uns aos outros, de formarem uma verdadeira equipa que fosse evoluindo em condições de estabilidade e ambiente saudável, contratando estrategicamente um ou outro jogador e aproveitando um ou outro jogador da formação. Assim, talvez dentro de 3 a 4 anos o Sporting pudesse ser campeão.

E agora? O presidente do Sporting vai contratar outro treinador, que provavelmente vai falhar como os outros, porque o problema não é esse. E depois? Vai despedi-lo também, provando mais uma vez que o problema não é esse. Mas se não é esse, qual é? É dos dirigentes e, em última análise, do presidente.

Ferraz Gonçalves, Maia

Sérgio Moro I

Depois da vitória eleitoral que consagra o governo capitaneado por Bolsonaro, alguns escribas tentam apaziguar os ânimos numa benévola expectativa em relação ao eleito, homem de ordem, talvez de progresso. O que ressalta à vista, é um populismo primário em que a religião volta a ser "ópio para o povo", e a finalidade substantiva é a reposição de todo o poder ao capital. Mas o que mais espanta de tudo no caminho trilhado pela República Federativa do Brasil, nossa irmã de sangue e língua, é o despudor do juiz Sérgio Moro, instrumento carismático da punição judicial do líder popular do PT, que vai tomar posse de “juiz” de dentro do poder, dando mostras da ficção da separação de poderes no Brasil de agora.

José Manuel Jara, Lisboa

Sérgio Moro II

Sérgio Moro aceitou, após curta reflexão, a recompensa pelos serviços prestados à candidatura de Bolsonaro. Será que os comentadores políticos e alguns leitores do PÚBLICO (ver carta de Carlos J. F. Sampaio, publicada no dia 1 de Novembro.) têm a memória curta? Antes da sua prisão Lula da Silva liderava todas as sondagens, mesmo depois de ser acusado de corrupção. O juiz Moro não descansou enquanto não o viu preso e interdito de concorrer à eleição presidencial. Agora tudo indica que vai ter um super-ministério no governo do seu "chefe". E então digam lá: coincidências...

Luís Filipe Barroso, Lisboa

