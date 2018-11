Brexit” está a “desgastar” relações entre Dublin e Londres

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, avisou este sábado que o "Brexit", processo de saída do Reino Unido da União Europeia, está a “desgastar" a relação entre os dois países e prejudica o acordo de paz de 1998.

Em declarações à RTE Radio One, o "Taoiseach" disse que "qualquer coisa que separe as duas comunidades da Irlanda do Norte (unionistas e republicanos) prejudica o acordo e qualquer coisa que separe o Reino Unido e a Irlanda prejudica esse relacionamento”.

O acordo de paz assinado em 1998 pelos partidos da Irlanda do Norte e os governos de Londres e Dublin pôs fim a três décadas de conflito naquele território britânico, lançando as bases do actual sistema de governação autónoma de poder partilhado e regulando as relações entre as partes.

PUB

PUB

PUB

Varadkar foi entrevistado na rádio irlandesa depois da visita à Irlanda do Norte do ministro do Reino Unido para o “Brexit”, Dominic Raab, onde ouviu os partidos pedirem uma solução consensual para a questão da fronteira na ilha.

A necessidade de manter uma fronteira aberta entre o Norte e o Sul da ilha da Irlanda, essencial para o processo de paz, está a dificultar um acordo entre o Reino Unido e a UE.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Raab garantiu na quarta-feira que Londres e Bruxelas já chegaram a um consenso global sobre o plano de contingência para a fronteira, que seria aplicado como solução de último recurso na ausência de um acordo bilateral final, antecipando que ambas as partes possam fechar as negociações no próximo dia 21 de Novembro.

O ministro disse que o seu governo e a UE concordam "em princípio" com um plano de contingência que inclui uma união aduaneira entre a UE e "todo o Reino Unido", e não apenas a Irlanda do Norte, proposta originalmente por Bruxelas e que descartada inicialmente pelo Reino Unido.

Raab admitiu, no entanto, que ainda há questões por resolver neste tema, esperando que apareçam soluções nas próximas semanas.

PUB