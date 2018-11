Nos próximos dias, conduzir em Lisboa e no Porto vai ser ainda mais difícil. Saiba onde

Nos próximos dias, Lisboa e Porto recebem três eventos que vão condicionar várias zonas nas duas cidades. Em Lisboa haverá cortes na Avenida da Liberdade durante todo o fim-de-semana — onde acontece o desfile militar que assinala o centenário da assinatura do Armistício da Primeira Guerra Mundial — e na zona do Parque das Nações até ao final da próxima semana — onde decorrerá o Web Summit. Já no Porto, o corte acontece este domingo, com a realização da maratona da cidade. Os serviços municipiais e a PSP apelam à utilização de transportes públicos. No entanto, também os transportes públicos estarão condicionados pela greve do metro de Lisboa, nos próximos dias 6 e 8 de Novembro. Os trabalhadores do metro de Lisboa estarão em greve parcial na terça e quinta-feira. Com estas duas greves, os funcionários do Metro de Lisboa cumprirão três paralisações em dois meses.

Em Lisboa

Desfile militar na Avenida da Liberdade (3 e 4 de Novembro)

O desfile militar deste fim-de-semana conta com mais de 4500 militares. É organizado pela Liga dos Combatentes e pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA). O desfile acontece este domingo, mas este sábado há um ensaio geral que também provocará condicionamentos.

Encerradas entre dia 2 e dia 4 (12h30): Alameda Cardeal Cerejeira e a Alameda Edgar Cardoso

Total interrupção da circulação a partir das 13h deste sábado — reabre às 18h30 — e a partir das 8h de domingo: Avenida da Liberdade e respectivos acessos, entre o eixo da Praça Marquês de Pombal e o Rossio.

Também o Túnel do Marquês de Pombal, a partir do Viaduto Duarte Pacheco; Rua Barata Salgueiro, no entroncamento com a Rua Mouzinho da Silveira.

A Praça Marquês de Pombal, a Av. Fontes Pereira de Melo, com corte a partir da Rua Filipe Folque com a Avenida António Augusto de Aguiar, bem como a Praça Duque de Saldanha (o trânsito para a Avenida Duque de Loulé será encaminhado para o sentido ascendente da Avenida Fontes Pereira de Melo, enquanto for possível); Rua Braamcamp e na rua Joaquim António de Aguiar, com corte na Rua Castilho, rua Alexandre Herculano, na rua Castilho e na rua Rodrigues Sampaio. Estão também vedados os acessos à Avenida da Liberdade, com cortes na Rua das Pretas, na Calçada do Moinho de Vento, na rua Santo António dos Capuchos e, no lado oposto, na Praça da Alegria (para entrar no parque de estacionamento dos Restauradores deverá fazê-lo pelo lado da Rua de São José, e a saída pela Rua das Pretas). Acesso do Largo da Anunciada à Avenida da Liberdade e Praça Pedro IV, no Rossio, o acesso aos Restauradores.

Zonas afectadas com total interrupção da circulação a partir das 15h deste sábado (Baixa e Ribeirinha) e a partir das 11h de domingo: Acesso da Calçada do Carmo à rua 1.º de Dezembro, acesso da Praça da Figueira ao Rossio, Rua da Prata e na Rua do Ouro. Atravessamentos da zona da Baixa, designadamente pela Rua da Conceição, rua de São Julião, Rua do Comércio, Praça do Comércio, rua da Alfândega e rua do Arsenal.

Na zona ribeirinha, com desvio do trânsito no viaduto de acesso à Avenida Mouzinho de Albuquerque (passagem permitida a transportes públicos) e na Avenida Infante D. Henrique a partir de Santa Apolónia. Na Avenida Ribeira das Naus, com corte a partir do Cais do Sodré e na Rua do Arsenal.

Cortes devido ao Web Summit

Das 10h de 4 de Novembro ao final do dia 8 - interrupção total da circulação na Rua do Bojador entre a Rotunda da Lágrima e a Alameda dos Oceanos.

Entre entre as 7h e as 22h de dia 5 de Novembro e entre as 7h e as 20h de 6 a 8 de Novembro – interrupção total da circulação no lado norte da Avenida do Atlântico.

Entre 5 e 9 de Novembro: A Avenida Boa Esperança fica interrompida à circulação no troço entre a Rotunda dos Vice-Reis e a Torre Vasco da Gama.

A Avenida do Índico (entre a Alameda dos Oceanos e a Avenida Dom João II - mantém-se o acesso a cargas e descargas e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Vasco da Gama).

A ciclovia (sentido Sul-Norte) estará condicionada. A ciclovia no sentido Norte - Sul funcionará em esquema bidireccional.

Os eventos da Web Summit condicionarão ainda outras zonas na cidade:

Cais Sodré

6 Novembro entre as 20h e as 2h - Toda a zona que converge para a Rua Cor de Rosa LX Factory

7 de Novembro - entre as 19h e as 3h do dia 8 - Acessos à Rua Rodrigues Faria e, esporadicamente, na Rua 1º de Maio e Largo das Fontainhas

Maratona do Porto

A partir de sábado: estacionamento proibido ou condicionado, conforme sinalização no local, em ambos os arruamentos laterais da Via do Castelo do Queijo

No domingo (4 de Novembro):

Corte total da Via do Castelo do Queijo (entre as 0h e as 16h) e da Estrada Interior da Circunvalação, no troço compreendido entre a praça Cidade do Salvador e a rua da Vilarinha (entre as 5h e as 16h).

Das 8h às 16h, serão ainda efectuados pela polícia cortes temporários de trânsito na Praça Gonçalves Zarco, Avenida da Boavista (no troço entre a Praça e a Avenida Antunes Guimarães).

Os cortes temporários à circulação afectarão ainda, das 8h às 16h, a Avenida Montevideu, Avenida Brasil, Rua do Coronel Raul Peres, Rua Senhora da Luz, Esplanada do Castelo, Rua do Passeio Alegre, Rua das Sobreiras, Largo de António Calém, Rua do Ouro, Alameda Basílio Teles, Viaduto Cais das Pedras, Rua de Monchique, Rua Nova da Alfândega, Rua da Reboleira, Cais da Estiva, Praça da Ribeira, Cais da Ribeira, Ponte D. Luis I, Avenida de Gustavo Eiffel, Avenida Paiva Couceiro, Rua da Ribeira Negra, Túnel da Ribeira, Rua Clube Fluvial Portuense e Rua Infante D. Henrique.

