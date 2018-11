Soria é um paraíso para caminhadas e montanhistas. É nome de província em Castela e Leão, e nome de cidade que é a capital dessa mesma província. Um destino turístico procurado anualmente pelos cogumelos e pelas trufas. Berço do rio Douro e terra amada de poetas relevantes como Antonio Machado. Serve uma gastronomia de carácter campestre, que se tem reinventado com requinte. A história da região está marcada pelo cerco romano de Numância, que fica ali às portas da cidade. E cruza-se com Portugal ali e acolá. Tudo isto é o mote para uma reportagem na Fugas.