Varandas revela que o novo treinador está a rescindir com actual clube

"Está escolhido" o futuro treinador do Sporting. A confirmação foi dada neste sábado de manhã pelo presidente do clube dos "leões". As declarações aos jornalistas aconteceram à chegada do aeroporto de Lisboa, onde Frederico Varandas se preparava para viajar com destino aos Açores, onde este domingo o Sporting defronta o Santa Clara.

Frederico Varandas não avançou a identidade do técnico que irá suceder a José Peseiro, uma vez que, justificou, o futuro treinador precisa de "acertar a rescisão com o clube com o qual está a trabalhar".

O presidente do Sporting negou ainda os nomes que nos últimos dias têm sido apontados pelos meios de comunicação. "Em cerca de 48 horas vi mais de 15 nomes na imprensa e nenhum desses será o futuro treinador", assegurou, admitindo uma excepção: "De todos os nomes que vi, há um de facto em que houve interesse real: Leonardo Jardim".

"Como sabem o Leonardo é meu amigo pessoal e na verdade nunca chegou a ser uma opção porque sei que nem o Leonardo nem a família querem regressar a Portugal a curto prazo. Em relação a todos os outros nomes, são nomes que merecem todo o respeito, mas na verdade nenhum deles foi contactado pelo Sporting, nenhum deles foi opção."

"Queremos um Sporting ambicioso, que se assuma como favorito em 32 jornadas e que jogue um futebol atractivo. Em relação a José Peseiro não serei deselegante e jamais me ouvirão a criticar um jogador ou um treinador em praça pública", acrescentou.

José Peseiro deixou de ser treinador do Sporting quarta-feira, dia 31 de Outubro, depois do presidente dos leões, Frederico Varandas, lhe ter comunicado no final do encontro para a Taça da Liga com o Estoril e da derrota, em casa, por 1-2, a sua dispensa imediata.

José Peseiro foi uma escolha de José Sousa Cintra, enquanto presidente interino da SAD, após a saída de Bruno de Carvalho.

