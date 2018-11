Pedro Figueiredo consegue promoção ao European Tour

Depois de Daniel Silva, Filipe Lima, Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia, chegou a vez de… “Figgy”, que guardou o melhor para o fim e, com uma volta providencial de 67 (-5) a fechar na Grand Final do Challenge Tour em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, garantiu a promoção ao European Tour, onde se junta a Ricardo Melo Gouveia.

A sua excelente prestação neste sábado, com um resultado só superado pelo 65 do norueguês Eirik Taje, proporcionou-lhe uma subida dos 26.ºs para os 13.ºs, suficiente para que subisse também dois lugares na Corrida para Ras Al Khaimah – a ordem de mérito do circuito –, de 17.º para 15.º.

O top-15 desta última tabela – na prática o top-16, visto que o finlandês Kim Koivu (que é treinado pelo português David Silva), 7.º na tabela, ganhou três torneios nesta época e ascendeu automaticamente ao European Tour – conquistava o cartão para a alta-roda roda europeia, onde “Figgy”, de 27 anos, se vai estrear cinco anos depois de ter passado a profissional.

Pedro Figueiredo, que este ano vencera o KPMG Trophy na Bélgica, totalizou 281 (70-70-72-67), 7 abaixo do Par, tantas como o suíço Marco Iten, o holandês Darius Van Driel e o dinamarquês Joachim Hansen, que o primeiro classificado na Corrida para Ras Al Khaimah.

O vencedor da prova foi o espanhol Adri Arnaus, com 271 (66-69-67-69), -17.

A tarefa de Filipe Lima subir novamente ao European Tour era mais complicada, já que iniciou a Grand Final do Challenge Tour em 33.º na Corrida para Ras Al Khaimah. Precisava da vitória nos Emirados, não a obteve, mas terminou em bom nível, no quarteto dos 7.ºs, com 278 (70-66-71-71), -10. Na Race to Dubai, subiu para 26.º final.

Filipe Lima ainda tem mais uma hipótese, na Fase Final da Escola de Qualificação, e entretanto Ricardo Santos, Tiago Cruz, João Carlota e Tomás Silva estão já a competir em Espanha na Segunda Fase da Escola.

