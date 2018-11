Miguel Oliveira parte em sétimo na Malásia

O piloto português Miguel Oliveira garantiu este sábado o sétimo lugar da grelha de partida para o Grande Prémio (GP) da Malásia de Moto2, logo atrás do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia.

O corredor da KTM fez a sua melhor volta em 2m06,617s, 0,988 segundos mais lento do que o autor da pole position, o espanhol Álex Márquez, em Kalex. O irmão mais novo do campeão mundial de MotoGP, Marc Márquez, ainda sofreu uma queda antes do final da sessão, sem consequências físicas para o piloto.

Numa sessão de qualificação marcada pela ameaça de chuva, o piloto português obteve o seu melhor tempo logo à terceira tentativa de um total de 11, nas três vezes em que saiu para a pista.

Oliveira vai, assim, partir da terceira linha da grelha de partida, logo atrás de Francesco Bagnaia (Kalex), que foi 0,068 segundos mais rápido do que o piloto português, numa sessão de qualificação em que se notou alguma marcação entre os dois rivais.

À entrada para esta 18.ª e penúltima prova do Mundial de Moto2, o italiano da Sky VR46 lidera o campeonato, com 36 pontos de vantagem sobre Miguel Oliveira, e pode sagrar-se já este domingo campeão se não perder mais de 11 pontos para o piloto português.

A corrida disputa-se às 3h20 (SPTV5), horas portuguesas.

Marc Márquez punido

Na categoria rainha de MotoGP, o espanhol Marc Márquez (Honda), que já garantiu o título, foi punido com a perda de seis lugares e o afastamento da pole position para o GP da Malásia, devido a um incidente com o italiano Andrea Iannone (Suzuki).

A organização da prova considerou que Márquez estorvou Iannone durante uma volta rápida do italiano e, por ser reincidente, resolveu punir o espanhol com a perda de seis posições, fazendo-o cair para o sétimo lugar.

Já esta temporada, Marc Márquez tinha sido castigado com a perda de três lugares na qualificação, por uma situação parecida com o compatriota Maverick Vinales (Yamaha).

Com a decisão da organização da 18.ª e penúltima prova Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, a pole position passou para o francês Johann Zarco (Yamaha), que vai partir à frente dos italianos Valentino Rossi (Yamaha) e Iannone.

