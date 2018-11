Gelson foi titular mas o Atlético de Madrid empatou

O Atlético de Madrid, com o avançado português Gelson Martins a titular, desperdiçou neste sábado a possibilidade de subir à liderança provisória do campeonato espanhol de futebol, ao empatar 1-1 em Leganes, em jogo da 11.ª jornada.

O avançado francês Antoine Griezmann inaugurou o marcador para a equipa da capital espanhola aos 69 minutos, na marcação exemplar de um livre directo, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade aos 82', por intermédio do avançado argentino Guido Carrillo.

O Atlético, que estava privado do avançado Diego Costa, apanhou o Alavés no segundo lugar do campeonato, ambos com menos um ponto do que o líder Barcelona – ambos com menos um jogo disputado -, mas falhou a oportunidade de ultrapassar os campeões no topo da classificação.

Gelson Martins, que tinha marcado o golo do magro triunfo por 1-0 na Taça do Rei de Espanha sobre o Sant Andreu, foi titular pela primeira vez no campeonato espanhol, tendo sido substituído pelo avançado croata Nikola Kalinic aos 88 minutos.

