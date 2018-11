FC Porto vence na Madeira e é líder isolado

Não foi fácil, mas o FC Porto assumiu neste sábado a liderança isolada da I Liga após vencer o Marítimo no Funchal, por 2-0. Numa partida onde a estratégia defensiva dos madeirenses resultou durante dois terços do encontro, os portistas garantiam a vitória nos últimos 20 minutos: Otávio marcou aos 70’; Marega fixou o resultado final três minutos depois.

Num terreno tradicionalmente difícil para o FC Porto, o Marítimo apresentou-se com três defesas centrais e um meio campo musculado, o que criou muitos problemas aos “dragões”. Na primeira parte, apesar do domínio territorial dos “azuis e brancos”, foram os madeirenses que estiveram mais perto de marcar, mas Casillas travou o remate de Joel.

Com um futebol mais veloz, o FC Porto melhorou no início da segunda parte, mas continuou a ter dificuldades em criar perigo, até que Lucas Áfrico derrubou Soares na grande área. No entanto, Amir defendeu o penálti convertido por Marega.

Quase de imediato, Sérgio Conceição respondeu com a troca de Maxi por Otávio, e a aposta de risco do treinador portista foi premiada: aos 70’, após uma grande jogada do ataque "azul e branco", Otávio inaugurou o marcador; três minutos depois, Marega fez o 2-0 final.

Com o triunfo, o FC Porto passa a somar 21 pontos, mais três do que o Sp. Braga, que recebe neste domingo o V. Setúbal, e dilata para quatro a vantagem sobre o Benfica, que foi derrotado no Estádio da Luz na abertura da jornada pelo Moreirense.

