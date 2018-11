Everton, de Marco Silva, vence na recepção ao Brighton

O Everton, do treinador português Marco Silva, venceu este sábado na recepção ao Brighton, por 3-1, e aproximou-se do oitavo lugar da Liga inglesa de futebol, na 11.º jornada da prova.

Em Goodison Park, o médio André Gomes foi titular e esteve a tempo inteiro na formação da casa, num encontro em que a grande figura foi o avançado brasileiro Richarlison, que fez dois golos, aos 26 e 77 minutos.

Pelo meio, aos 50 minutos, Coleman também marcou para o Everton, enquanto Dunk, aos 33', fez o único golo dos forasteiros.

O triunfo mantém a equipa de Marco Silva no nono lugar, mas agora a um ponto do oitavo posto, ocupado pelo Watford, que saiu derrotado do terreno do Newcastle, por 1-0.

No primeiro jogo desde o falecimento do seu presidente, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, o Leicester foi ao País de Gales vencer o Cardiff por 1-0, com um golo de Gray, aos 55 minutos. Ricardo Pereira foi titular nos "foxes", enquanto Adrien Silva não foi opção.

Destaque ainda para a goleada caseira imposta pelo West Ham ao Burnley, por 4-2, com um ‘bis’ do brasileiro Felipe Anderson, um resultado que deixa os londrinos mais longe da zona de despromoção.

