Com audácia, Conceição resolveu o problema do FC Porto

Foi sofrido e o filme do jogo chegou a ter um enredo rude para os portistas, mas a audácia e fortuna de Sérgio Conceição desbloqueou o que parecia ser um grande problema para o FC Porto. Perante uma estratégia defensiva do Marítimo, os “dragões” sentiram enormes dificuldades para converterem o domínio territorial em oportunidades de golo, mas após Marega desperdiçar uma grande penalidade, o treinador do FC Porto fez uma aposta de risco e acabou premiado. Com os golos de Otávio e Marega nos últimos vinte minutos, os “azuis-e-brancos” garantiram um triunfo, por 2-0, e passam a somar 21 pontos, mais três do que o Sp. Braga, que recebe neste domingo o V. Setúbal.

Historicamente, as deslocações do FC Porto ao Funchal para defrontar o Marítimo são complicadas para os portistas, mas desta vez, com a equipa treinada por Cláudio Braga em claro sub-rendimento — dois empates e cinco derrotas nos últimos sete jogos —, Sérgio Conceição parecia ter menos obstáculos do que o habitual para garantir a quinta vitória consecutiva. No entanto, o treinador maritimista montou uma estratégia defensiva que, durante dois terços do jogo, colocou os portistas presos num colete-de-forças.

Positivo/Negativo Positivo Sérgio Conceição A estratégia do treinador adversário colocou o FC Porto em dificuldades, mas quando foi preciso, Sérgio Conceição não teve medo de correr riscos. Apesar do contra-ataque do Marítimo ser uma ameaça, o técnico portista foi audaz ao trocar Maxi por Otávio. Resultado? O FC Porto ganhou o jogo.

Positivo Amir Apesar do mau momento que o Marítimo atravessa, o iraniano voltou a confirmar que é um dos mais talentosos guarda-redes que actuam em Portugal. Negativo Danny O internacional português é o capitão, mas não deu o exemplo: foi expulso aos 82’ por agressão e será uma baixa importante para o Marítimo no derby contra o Nacional na próxima jornada.

PUB

Sem surpresa, Sérgio Conceição apostou no “Plano A” para consumo interno (4x4x2), mas voltou a deixar Herrera e Otávio no banco, premiando assim Óliver e Corona pelas exibições positivas nas últimas partidas. Se do lado do FC Porto não havia grandes surpresas, Cláudio Braga tinha uma novidade para Conceição. Sem vencer desde 2 de Setembro, o treinador do Marítimo montou a sua equipa com uma estratégia claramente defensiva, apostando em três centrais e um meio campo com muito músculo: Vukovic, Fabrício e Jean Cléber. O talento (e despesas ofensivas) ficava entregue a dois internacionais: o português Danny e o camaronês Joel.

PUB

PUB

A táctica de Braga acabou por colocar Conceição em problemas. Perante uma equipa com nove jogadores que praticamente só se preocupavam em defender, o FC Porto durante 45 minutos teve claro domínio territorial (65% de posse de bola), mas a única oportunidade de perigo na primeira parte foi do Marítimo: aos 28’, Felipe deu espaço a Joel que, depois de combinar com Jean Cléber, surgiu na cara de Casillas descaído para o lado esquerdo. O guarda-redes espanhol evitou o golo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com óbvias dificuldades para furar o muro madeirense construído à frente de Amir, o FC Porto regressou dos balneários (ligeiramente) melhor. Com mais velocidade e agressividade no ataque dos portistas, os maritimistas começaram a sentir desconforto. Aos 48’, Soares, com um remate de fora de área, testou pela primeira vez o guarda-redes iraniano do Marítimo; aos 56’, um remate cruzado de Marega foi defendido por Amir. O FC Porto pressionava mais e parecia ter o problema resolvido pouco depois: Lucas Áfrico derrubou Soares na grande área, mas Amir defendeu o penálti de Marega.

O desperdício do maliano podia ter funcionado como um aditivo de moral para o Marítimo, mas Conceição não perdeu tempo. Quase de imediato, o treinador do FC Porto respondeu com a troca de Maxi por Otávio, e a aposta de risco do treinador portista foi premiada. Menos de três minutos depois, Brahimi furou pela esquerda, Soares e Marega abriram espaços com toques de calcanhar, e Otávio, só com Amir pela frente, não falhou. Na melhor jogada da partida, o FC Porto libertava-se do colete-de-forças.

Faltava, porém, o golo de Marega. O avançado tinha marcado sempre que defrontou a equipa que o lançou em Portugal e, desta vez, não foi diferente: após um erro de Bebeto, Marega aproveitou um contra-ataque para marcar pela quarta vez ao Marítimo e tranquilizar de vez o FC Porto.

PUB