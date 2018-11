Morreu a cantora Maria Guinot

A cantora, compositora e pianista Maria Guinot morreu aos 73 anos. A notícia foi dada pela SIC Notícias, este sábado.

Maria Guinot representou Portugal no Festival Eurovisão em 1984, depois de ter vencido o Festival da Canção com Silêncio e Tanta Gente. Com uma bela interpretação ao piano, em que recusou actuar com play-back, Maria Guinot ficou em 11.º lugar, entre 19 países participantes no festival europeu naquele ano.

Maria Adelaide Fernandes Guinot Moreno nasceu em Lisboa a 20 de Junho de 1945. Começou a estudar piano com apenas quatro anos. Em 1965, entrou no coro da Fundação Calouste Gulbenkian. Já em 1981, ficou em 3.º lugar no Festival RTP da Canção, com o tema Um Adeus, Um Recomeço.

Ao longo da carreira, colaborou com nomes como José Mário Branco, Carlos Mendes e Manuel Freire. José Mário Branco foi produtor do álbum homónimo Maria Guinot, em 1990.

O último disco, Tudo Passa, foi lançado em 2004, na sequência do livro Memórias de um Espermatozóide Irrequieto. De acordo com a SIC Notícias, abandonou a vida artística em 2010, após sofrer o terceiro AVC.

Ainda de acordo com este canal televisivo, o velório realiza-se no domingo, a partir das 16 horas, na Parede, concelho de Cascais. O corpo será cremado na segunda-feira, no cemitério de Barcarena.

