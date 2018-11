Enfermeiros conseguem recolher 300 mil euros para "greve cirúrgica"

O movimento de enfermeiros que quer marcar uma greve prolongada nos principais blocos cirúrgicos do país conseguiu nesta sexta-feira ultrapassar a meta de 300 mil euros na recolha de fundos que estava a ser realizada.

Segundo a plataforma de recolha de fundos para esta "greve cirúrgica", desde o dia 15 de Outubro e até ao final desta sexta-feira, tinham sido já angariados mais de 309 mil euros, quando o objectivo seria alcançar os 300 mil euros até 5 de Novembro.

Trata-se de uma espécie de "fundo solidário" para poder ajudar os profissionais que decidam aderir a este protesto e que ficarão assim sem salário durante o período que durar a greve.

PUB

PUB

PUB

A paralisação está a ser projectada para os blocos operatórios de três grandes hospitais públicos e conta com o apoio do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) e da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE), que na quinta-feira publicaram num jornal nacional os pré-avisos de greve a partir das 8h de dia 22 deste mês até 31 de Dezembro de 2018.

É uma alteração da data de início da contestação, já que os mesmos dois sindicatos tinham entregue anteriormente dois pré-avisos em que a greve começaria no dia 8 deste mês. O anúncio da desconvocatória foi publicado no mesmo dia em que se ficou a conhecer a nova data da greve.

Há cerca de duas semanas, aquando da manifestação nacional de enfermeiros em Lisboa, a bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, tinha dado conta publicamente da criação "espontânea e informal" deste grupo de enfermeiros, que projecta uma greve prolongada nos blocos operatórios do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, do São João, no Porto, e de Santa Maria, em Lisboa.

Com esta greve, e segundo o site criado para angariar fundos, os enfermeiros acreditam que serão "canceladas e adiadas muitas cirurgias, causando constrangimentos económicos ao Estado".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este modelo de paralisação nasce porque este grupo de profissionais entende que "as formas de luta até hoje adoptadas, sendo válidas, não lograram alcançar legítimas pretensões" dos profissionais.

O grupo promotor da iniciativa recorda que os enfermeiros "não têm carreira digna", não progridem "há mais de 13 anos" e têm vencimentos baixos para licenciados.

PUB