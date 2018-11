CP retoma a partir de domingo horários suprimidos na Linha do Oeste

A oferta de horários existentes até Agosto na linha ferroviária do Oeste (Sintra/Figueira da Foz) vai ser retomada a partir de domingo, na sequência do reforço do número de composições, informou esta sexta-feira a CP.

À agência Lusa, a CP - Comboios de Portugal "confirmou a reposição da oferta na Linha do Oeste a partir do próximo dia 4 de Novembro, estando previsto o reforço do parque de material circulante, com unidades 592", automotoras a gasóleo alugadas à espanhola Renfe.

Estas composições operaram durante o verão na Linha do Douro e, com o fim dos comboios turísticos naquela linha em Outubro, vão permitir à CP retomar a oferta de comboios e de horários na Linha do Oeste.

As alterações que vigoram desde 5 de Agosto vieram adequar a oferta ao material circulante diesel disponível, admitiu a empresa, que tem composições avariadas e sem manutenção, um problema que tem obrigado a empresa a suprimir comboios.

Para a Comissão Para a Defesa da Linha do Oeste, as alterações vieram minimizar as avarias e as supressões de comboios que havia com mais frequência antes de 5 de Agosto, mas reduziram os horários e a frequência de comboios na linha.

Neste sentido, a comissão tem vindo a pedir que seja lançado, com a maior celeridade, concurso para a aquisição de novo material circulante. Questionada sobre o assunto, a CP informou que o concurso nacional "será lançado até ao final de 2018".

