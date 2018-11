Contactos para o SNS 24 aumentam quando chega o frio

Entre Setembro do ano passado e Setembro deste ano, o serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento do centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde — SNS 24 atendeu 1,13 milhões de chamadas. Uma média mensal de 87.378. De acordo com dados fornecidos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), este é o serviço mais usado pelos utentes do SNS 24. É a ele que muitas pessoas recorrem quando se sentem doentes.

Através de protocolos, que estabelecem várias perguntas a fazer a quem liga, os enfermeiros distinguem os sintomas e aconselham cuidados que podem passar pelo tratamento em casa ou pelo encaminhamento para o centro de saúde ou hospital. Tudo depende da gravidade.

Já o serviço informativo e administrativo atendeu 108 mil chamadas neste último ano. E recebeu uma média mensal de 10.322 emails. Aqui, os utentes podem esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do Portal do SNS, por exemplo, e marcar consultas ou exames.

Cerca de 60% dos utilizadores do SNS 24 são mulheres e 30% das chamadas estão relacionadas com crianças até aos nove anos. O serviço é mais procurado entre as 18h e as 22h e aos fins-de-semana. O número de contactos cresce nos meses mais frios, acompanhando o pico da gripe. De resto, “à semelhança de anos anteriores, a operadora está neste momento a recrutar enfermeiros para responder à subida de chamadas típicas do período de Inverno que se avizinha”, diz Micaela Monteiro, responsável do SNS 24.

