Arguidos do caso GPS não vão responder em tribunal por corrupção

O juiz de instrução criminal Ivo Rosa decidiu não levar a julgamento por corrupção os sete arguidos do caso dos colégios GPS. O magistrado entendeu não existirem indícios suficientes deste crime.

Em causa estão, entre outros, os apoios concedidos pelo Governo a 14 das 26 escolas particulares que o grupo privado tinha em 2005. Depois de terem viabilizado esses apoios - em particular a construção de novos colégios beneficiários dos chamados contratos de associação, através dos quais o Estado incumbe o sector privado do ensino de suprir a carência de oferta do sector público - tanto o então secretário de Estado da Administração Educativa, José Canavarro, como o director regional de Educação de Lisboa, José Almeida, acabaram por ir trabalhar para o GPS. Fizeram-no após a queda do Governo de Santana Lopes, que José Canavarro integrava.

No entender do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, estes dois responsáveis subsidiaram o grupo privado para nele arranjarem emprego. No entanto, Ivo Rosa acolheu parte significativa dos argumentos dos advogados de defesa dos arguidos para os ilibar. Desde logo o facto de os subsídios provenientes dos contratos de associação terem uma duração de apenas um ano. A partir do momento em que José Canavarro e José Almeida deixaram de exercer funções no Ministério da Educação, não podiam garantir que os colégios fossem subsidiados nos anos seguintes, alegaram.

O caso dos colégios vai, porém, seguir para julgamento, uma vez que, por falta de tempo, os advogados dos arguidos optaram por não submeter outras acusações deste processo - burla qualificada, falsificação de documentos e peculato - ao crivo do juiz Ivo Rosa. Por isso, tanto o líder do grupo GPS, o socialista António Calvete, como os restantes administradores dos colégios irão ser julgados por estes delitos.

