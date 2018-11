A Mona Lisa de Da Vinci, os auto-retratos de Frida Kahlo e Van Gogh e a pintura de Andy Warhol a retratar Marilyn Monroe. Todas estas imagens icónicas foram agora recriadas por alunos e ex-alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). Fazem parte do projecto Fbaul’ous – uma fusão entre a palavra fabulous e o acrónimo da faculdade — , da autoria de Leonor Fonseca, também ela ex-estudante da FBAUL, que as captou para um calendário e uma série de postais de cariz solidário: as receitas vão destinar-se à criação de bolsas de estudo que vão cobrir a propina anual de oito alunos da instituição.

O projecto partiu do gabinete de comunicação e imagem da faculdade, com o qual Leonor costuma colaborar. “Queríamos um projecto que conciliasse a parte artística com a solidária”, explica a jovem fotógrafa ao P3. À primeira vista, algumas recriações são mais fiéis aos originais do que outras. “A premissa era que existissem sempre semelhanças, fossem físicas ou não”, revela Leonor. Todos os figurantes foram, por isso, criteriosamente escolhidos, tendo em vista derrubar esterótipos e o status quo. O objectivo é abordar “temas actuais como a androginia ou géneros não binários”, destacando a “identidade singular, o respeito pela diferença e a inclusão”. “Queremos levantar questões e causar dúvidas ao observador”, conclui Leonor.

Além de alunos da faculdade, o projecto contou ainda com a participação dos artistas Vasco Araújo (que vestiu a pele de Mona Lisa) e Ângela Ferreira (que recriou a pintura de Picasso A Mulher que Chora), ambos ex-alunos da FBAUL. Os calendários e os 12 postais estão à venda na loja física e online da faculdade, a 2.5 e 5 euros, respectivamente.