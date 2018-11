Chega o Outono, os dias ficam mais curtos, mas as árvores também ficam mais bonitas. Há folhas de várias cores a dançar para o chão, reflexos de chuva que nos servem de espelho, uma lareira que se vai acendendo, avermelhando-nos as noites. Este mês, o desafio é este: fotografa o teu Outono e publica no Instagram com a etiqueta #p3top. Vamos destacar regularmente as melhores imagens aqui e na nossa conta.