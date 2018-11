Serviços mínimos ou uma greve à vida

Não é compreensível que não haja serviços mínimos no âmbito de uma greve de enfermeiros, quando se põe em causa a durabilidade da vida de um ser humano, de certo modo, fazendo greve à vida de outrem. Constatando-se que se adiam consecutivamente cirurgias de doentes oncológicos (e de outros com doenças igualmente gravosas), seria importante colocar um enfermeiro em frente a esses doentes (e aos seus familiares e amigos), de modo a que explicassem a estas pessoas (perante a iminência da morte, ou do prolongamento do sofrimento) por que acham legítimo que as suas reivindicações se podem sobrepor ao seu direito à vida ou, na melhor das hipóteses, a uma dor mitigada.

Se é certo que estes trabalhadores fazem greve em condições legais, poderemos afirmar que não o estarão a fazer em legítimas condições morais. Mas, pior que isto, veja-se a insensatez e desumanismo do Ministério da Saúde, com a conivência do BE e do PCP, quando não cria um mecanismo para requerer serviços mínimos para estas situações. (Seria curioso averiguar se um enfermeiro, ou um médico, faria greve se o seu filho ou pai tivesse uma cirurgia, de natureza oncológica ou outra, que estivesse a ser adiada consecutivamente devido às suas greves).

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Professores

O resultado de um estudo sob a égide da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), publicado aqui, no PÚBLICO, no pretérito dia 20 , visando “As condições de Vida e Trabalho na Educação em Portugal “, revelou dados preocupantes que não serão despiciendos e sobre os quais o Ggoverno, mais propriamente o Ministério da Educação, terá forçosamente de se debruçar e chegar a conclusões.

Assim, e em traços gerais, quase metade dos professores, 47,8%, revela sinais de exaustão emocional e profissional. Outros, 42,5% não se sentem realizados profissionalmente. Mais: cerca de 22 mil docentes entendem que tomam medicação ( em demasia) e outros 9000 consomem álcool ou droga em excesso. Estas substâncias, refere ainda o estudo da FCSH, são usadas como doping para conseguirem aguentar o ritmo de trabalho e a exigência da organização das escolas. Refere ainda o estudo “ a correlação entre o esgotamento demonstrado pelos professores e a sua vontade de encurtarem as respectivas carreiras”. E esta insatisfação e mal-estar na docência culmina quando mais-de-oito-em-cada-dez expressam uma vontade “elevada” ou “muito elevada” de obter a reforma antecipada! Ou seja, quase ninguém gosta de permanecer neste ensino burocrático, extenuante e indisciplinado em que vivemos. Por sua vez o Governo, perfidamente, penaliza – em muito – a pretensão de reforma antecipada. Mas nem isso desmotiva os professores que não querem ensandecer com as condições de trabalho a que estão sujeitos.

António Cândido Miguéis, Vila Real

