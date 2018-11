Trump corrige Trump: militares na fronteira não irão abrir fogo sobre imigrantes

Donald Trump disse nesta sexta-feira que os imigrantes ilegais que atirarem pedras aos militares norte-americanos nas fronteiras serão detidos e não alvejados, ao contrário do que tinha afirmado antes.

Na quinta-feira, o Presidente norte-americano afirmou que deu ordem aos militares destacados para a fronteira com o México para dispararem contra os imigrantes da América Central em caso de confronto - mesmo que sejam usadas pedras.

Os militares “não têm de disparar”, disse Trump aos jornalistas presentes na Casa Branca, nesta sexta-feira. “O que eu não quero é que estas pessoas atirem pedras. Se o fizerem, serão detidas durante muito tempo”, acrescentou.

PUB

PUB

PUB

Contraria o que disse menos de 24 horas antes: "Espero que não [aconteça]. Mas se alguém atirar pedras — como fizeram no México — vamos considerar que é um ataque com uma arma de fogo, porque a diferença não é muita”, afirmou o Presidente norte-americano, na quinta-feira, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca. “Querem atirar pedras aos nossos militares? As nossas forças vão responder com tiros”, argumentou.

Também nesta quinta-feira, o Presidente norte-americano prometeu emitir um decreto presidencial que proiba os imigrantes de pedir asilo se tiverem entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Trump prometeu, também, criar “cidades de tendas” para reter todas as pessoas que atravessem a fronteira dos EUA sem documentação. Estas declarações surgem a alguns dias das eleições intercalares norte-americanas.

Pela lei norte-americana actual, qualquer imigrante pode requerer asilo, independentemente da forma como chegou ao país.

Nos últimos dias, Trump adoptou uma postura mais dura contra a imigração ilegal. O Presidente norte-americano considera que o grupo de migrantes que se aproxima da fronteira com o México, vindo da América Central em caravanas, são uma ameaça para os norte-americanos. Descreve-os como “uma invasão” de pessoas violentas que irão pôr em risco a segurança do país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na versão de Trump, os democratas e as suas “leis liberais ridículas” de imigração são parcialmente responsáveis pela chegada de imigrantes. O México também não está livre de culpa — o Presidente norte-americano afirma que também as autoridades do país vizinho são responsáveis pela entrada de "grandes fluxos de droga e de pessoas" nos EUA.

Estas caravanas acontecem anualmente. São constituídas, na sua maioria, por homens, mulheres e crianças em fuga de zonas muito violentas e de grande pobreza.

Na última semana, Trump enviou tropas para a fronteira Sul dos EUA e ameaçou eliminar o "direito de solo", previsto na Constituição e que determina que as crianças nascidas em território norte-americano — mesmo que sejam filhas de imigrantes ilegais — têm direito à nacionalidade norte-americana.

PUB