Trump faz aviso aos imigrantes: "Vamos considerar que atirar pedras é o mesmo que disparar uma arma"

Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que deu ordem aos militares destacados para a fronteira com o México para dispararem contra os migrantes da América Central em caso de confronto. Para o Presidente norte-americano, caso os migrantes atirem pedras, estas devem ser consideradas como “tiros”. Por isso, defende Trump, as autoridades norte-americanas têm ordem para responder com armas de fogo.

"Espero que não [aconteça]. Mas se alguém atirar pedras — como fizeram no México — vamos considerar que é um ataque com uma arma de fogo, porque a diferença não é muita”, argumentou Trump, numa conferência de imprensa na Casa Branca. “Querem atirar pedras aos nossos militares? As nossas forças vão responder com tiros”, continuou.

PUB

Recentemente um grupo de migrantes de diversos países da América Central que se deslocava em caravanas entrou em conflito com as autoridades de Guatemala, acabando por atirar pedras contra as forças policiais. Donald Trump recordou o confronto para justificar a sua ordem ao Exército norte-americano.

PUB

PUB

Foto Estas caravanas partem da América Central com destino aos EUA em busca de segurança HANNAH MCKAY/Reuters

“Disse aos nossos militares: considerem que as pedras são espingardas”, vincou o líder norte-americano, durante um discurso sobre a imigração nos Estados Unidos.

Também na mesma conferência de imprensa, Trump afirmou — sem apresentar dados que comprovassem as suas declarações — que as famílias que entram nos Estados Unidos são “agressores violentos” que irão colocar em causa a segurança do país.

Trump prometeu também emitir uma ordem executiva para proibir os migrantes de pedirem asilo se tiverem entrado ilegalmente nos Estados Unidos e avisou que irá criar “cidades de tendas”, que terão apenas tendas como estruturas para reter todas as pessoas que atravessem a fronteira dos EUA sem documentação. Actualmente, a lei norte-americana prevê que os migrantes em busca de asilo podem requerê-lo independentemente da forma como chegaram ao país.

O Presidente norte-americano repetiu que iria “cortar ou reduzir substancialmente” a ajuda financeira a Guatemala, Honduras e El Salvador “porque eles não nos ajudam em nada”. Trump já tinha dado a conhecer as suas intenções no Twitter, onde acusou os governos dos três países de “não terem sido capazes de fazer o seu trabalho” e impedir os seus cidadãos de se dirigirem “ilegalmente até aos Estados Unidos”.

As declarações de Trump surgem a dias das eleições legislativas intercalares que se realizam no próximo dia 6 de Novembro. Nas últimas semanas, Trump tem insistido no discurso anti-imigração, assentado no ódio e medo contra os requerentes de asilo, culpando dos Democratas pelas “leis liberais ridículas” de imigração e pela alegada permissividade do México em relação à entrada de "grandes fluxos de droga e de pessoas" nos EUA.

“Cada vez que virem uma caravana, ou pessoas a entrar ilegalmente, ou a tentar entrar, pensem e culpem os Democratas por não nos darem os votos para mudarmos as nossas patéticas leis anti-imigração! Lembrem-se das eleições intercalares!”. Estas caravanas são um acontecimento anual. São constituídas, em maioria, por homens, mulheres e crianças em fuga de uma das zonas mais violentas do mundo. No entanto, o Presidente usou o exemplo da caravana deste ano para a sua agenda anti-imigração.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na última semana, Trump enviou tropas para o Sul do país e ameaçou eliminar o "direito de solo", um direito previsto na Constituição norte-americana que determina que todas as crianças nascidas em território norte-americano — mesmo que sejam filhas de imigrantes ilegais — têm automaticamente a nacionalidade norte-americana.

Quando questionado sobre se as crianças iriam novamente ser separadas dos pais na fronteira, Trump fugiu à resposta.

A crescente onda de violência, pobreza e corrupção nos países de origem são algumas das razões dos migrantes para fugirem rumo aos Estados Unidos.

PUB