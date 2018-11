Bolsonaro confirma que vai mudar embaixada brasileira para Jerusalém

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou a sua intenção de transferir a embaixada brasileira em Israel da cidade de Telavive para Jerusalém.

"Como declarado durante a campanha, pretendemos transferir a embaixada, Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos", disse Bolsonaro na sua conta no Twitter.

Mais tarde, numa conferência de imprensa, Bolsonaro disse que a escolha de uma capital é uma questão de soberania de um país e nenhum outro tem o direito de interferir nessa decisão.

"Quem decide a capital é o país. Se o Brasil levou (a capital) do Rio de Janeiro para Brasília, foi o Brasil que decidiu. Não vejo problema. Temos todo o respeito por Israel e pelo povo árabe. Aqui todo o mundo convive sem problemas", assegurou o Presidente eleito, que toma posse no dia 1 de Janeiro de 2019.

Bolsonaro disse ainda que o seu governo vai estar comprometido em "resolver problemas" de maneira pacífica e que não quer "gerar problemas" que "compliquem as negociações com o mundo inteiro".

O político de extrema-direita, nostálgico da ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985, também se referiu à proximidade do Palácio Presidencial do Planalto com a embaixada palestina em Brasília. "Isso não deveria ser assim, por razões de segurança", disse, sem especificar os seus receios.

Jair Bolsonaro disse várias vezes que Israel é um modelo a seguir. O vencedor da eleição presidencial de domingo passado (com 55% dos votos), disse que "ama o povo de Israel e o Estado de Israel".

Se a transferência da embaixada se confirmar, será uma rutura em relação à posição diplomática mantida pelo Brasil durante anos em relação ao conflito israelo-palestiniano.

O Brasil mantém relações diplomáticas com Israel desde 1949 e reconheceu o Estado da Palestina em 2010.

Bolsonaro quer assim seguir os passos do Presidente dos EUA, Donald Trump, que transferiu para Jerusalém da embaixada norte-americana e reconheceu a cidade como como capital de Israel.

O Paraguai e a Guatemala também mudaram as suas embaixadas, embora o Paraguai tenha depois voltado atrás e reinstalado a sua representação diplomática em Telavive.

Bolsonaro esteve em 2016 em Israel para ser baptizado no rio Jordão, de grande simbolismo para os cristãos evangélicos, como é o seu caso.

