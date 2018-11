Avião da Air France impedido de entrar no espaço aéreo russo

Um avião da Air France que realizava na quinta-feira o voo entre Paris e Ho Chi Minh, no Vietnam, foi impedido de entrar no espaço aéreo russo, avança a porta-voz da agência aérea francesa em declarações à agência Efe.

O aparelho foi obrigado a voltar para trás por não ter "autorização da Rússia" para circular no seu espaço aéreo, segundo a porta-voz da Air France. Trata-se de uma situação "raríssima", sublinhou a mesma fonte acrescentando que o caso está a ser analisado. A porta-voz admite que na origem do caso possa estar uma possível falha informática no pedido de autorização.

PUB

O aparelho tinha saído de Paris às 13:10 locais, com 343 passageiros a bordo, e não teve autorização de cruzar o espaço aéreo russo, uma situação que a Air France qualificou de "raríssima". Mas outros aparelhos da Air France sobrevoaram o espaço aéreo russo na quinta-feira sem problemas. A próxima ligação Paris - Ho Chi Minh está programada para sábado.

PUB

PUB