Sete ideias para sair esta semana

O Gosto dos Outros

Lisboa - Fundação Calouste Gulbenkian

Dia 3 de Novembro

Vamos directos ao assunto e falar sobre o que mais gostamos. O desafio da Fundação Calouste Gulbenkian tem como medida O Gosto dos Outros e equaciona as opções de personalidades como Capicua, António Pinto Ribeiro, Fernanda Fragateiro, Pedro Mexia, Kalaf, Rui Zink, Nuno Markl, Cristina Branco ou Eduardo Souto de Moura. "As dez melhores músicas para dançar, os dez acontecimentos culturais portugueses mais relevantes do século XXI, os dez melhores poemas que ninguém conhece ou as dez cenas mais extraordinárias do cinema de sempre" são alguns dos exemplos das listas chamadas à conversa. As sessões decorrem em várias salas temáticas, com a moderação de Anabela Mota Ribeiro, Aurélio Gomes, Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves, Nuno Galopim e Paula Moura Pinheiro, entre outros, e curadoria de Nuno Artur Silva. Para rematar, a Grand Finale: Mayra Andrade junta-se a Mário Laginha, Bernardo Moreira, Mário Delgado e Alexandre Frazão para mostrar Dez Canções Que Nos Salvam a Vida. É tudo uma questão de gostos e aqui, eles discutem-se.

Horário: sábado, das 14h30 às 23h30.

Grátis (levantamento de bilhetes no próprio dia, na bilheteira principal, a partir das 10h)

Convite para voar

Foto Paulo Pimenta

Coruche - Parque do Sorraia e Multiusos de Coruche

De 31 de Outubro a 4 de Novembro

Em Coruche, os céus ganham novas cores trazidas pelo Festival Internacional de Balonismo. Mais de três dezenas de balões de ar quente, vindos de várias latitudes, participam na segunda edição do evento que promete pôr os visitantes de cabeça no ar e a contemplar a vista sobre a lezíria ribatejana. A animação não fica pelo ar: em terra, há Jornadas de Gastronomia que dão a conhecer e provar as iguarias da terra, uma feira do livro com conversas, poesia e ateliês de escrita criativa, workshops de aeronáutica e aeromodelismo, música, caminhadas, o espectáculo de luz e som Night Glow (dia 3, às 21h) e ainda um fim-de-semana dedicado aos Sabores do Arroz (dias 9, 10 e 11).

Horário: sábado, às 10h30; domingo, às 14h. Voos livres e em balões estáticos, às 7h e às 16h.

Grátis (excepto voos, 159,90€)

Mais informações em www.windpassenger.pt

Provas e prosas

Foto Cecilia Acioli/Agencia O Globo

Lisboa - Centro de Congressos de Lisboa

De 3 a 6 de Novembro

O Centro de Congressos de Lisboa volta a ser o ponto de Encontro com Vinhos e Encontro com Sabores. O nome não engana: em exposição e degustação estão mais de três mil néctares de 12 países, 300 marcas e 25 chefes culinários a mostrar a sua arte. Na carta há produtores de vinhos, mas também de queijos, presuntos, enchidos e azeites; e provas comentadas, harmonizações vínicas, conversas com sommeliers, concursos e expositores de acessórios. Produzido pela Essência do Vinho - Revista de Vinhos, o evento abre as portas ao público em geral no fim-de-semana, reservando os últimos dois dias para profissionais do sector. É aqui que está enquadrada a novidade desta 19.ª edição: o Fórum Acto, um espaço para “pensar o mundo do vinho e das bebidas, da gastronomia e dos alimentos” com momentos como uma lista dos dez vinhos portugueses escolhidos pela crítica da área Sarah Ahmed ou a entrega de prémios do concurso A Melhor Carta e Serviço de Vinhos em Portugal.

Horário: sábado e domingo, das 14h às 20h (público geral); segunda e terça, das 11h às 18h (profissionais).

Bilhetes a 15€ (inclui um copo de prova e acesso às Conversas com os Sommeliers e Fórum Acto). Provas comentadas de 25€ a 50€.

Brasil e outras tiras na Amadora

Foto Francisco Sousa Lobo

Amadora - Fórum Luís de Camões

De 26 de Outubro a 11 de Novembro

A 29.ª edição do AmadoraBD - Festival Internacional de Banda Desenhada tem o Brasil como ponto de partida. No Fórum Luís de Camões, núcleo da programação, a exposição Era Uma Vez Um País (Mais ou Menos) Maravilhoso mostra os traços de autores do país irmão, como André Diniz, André Ducci, Helô D'Angelo, Marcelo D'Salete, Marcello Quintanilha ou Pedro Cobiaco, que compõem um retrato sócio-político do Brasil contemporâneo. Este ano, o ilustrador português em destaque é Francisco Sousa Lobo, autor de Deserto/Nuvem, considerado o melhor álbum português do AmadoraBD em 2017. E porque o festival não se faz só de exposições, à espera dos amantes da nona arte estão concursos, oficinas, visitas guiadas, apresentações de livros, sessões de cinema, actividades para crianças e uma feira do livro.

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 21h.

Bilhetes a 3€; livre-trânsito a 10€. Grátis até aos 12 anos

Tradições com peso

Foto DR

Portimão - Parque de Feiras e Exposições

De 2 a 11 de Novembro

Castanhas assadas, farturas, pipocas, pão com chouriço, algodão doce, loiças, têxteis e vários espaços de animação com jogos, carrinhos de choque e carrosséis que prometem fazer as delícias de crianças e adultos. No que às festas populares diz respeito, a Feira de São Martinho de Portimão é um momento incontornável da estação. Se a tradição já vale a visita, a "idade de peso" da feira (356 anos) traz o respeito pela sabedoria para acompanhar os tempos. Exemplo disso são os dois dias temáticos, com preços especiais nas atracções, dedicados à juventude e à família (dias 7 e 11, respectivamente) e a exposição de automóveis e motos que decorre, em simultâneo, na Portimão Arena.

Horário: sexta e sábado, das 10h à 1h; domingo a quinta, das 10h às 24h (no último dia, encerra às 23h). Portimão Arena: sexta e sábado, das 15h às 24h; domingo a quinta, das 15h às 23h.

Entrada livre

Imagens com alma

Foto Alfredo Cunha

Matosinhos - Galeria Municipal

De 20 de Outubro a 26 de Janeiro

Alfredo Cunha (n.1953, Celorico da Beira) é um dos maiores ícones do fotojornalismo português, conhecido por tirar retratos com alma. Pela lente do fotógrafo passaram nomes como Álvaro Siza Vieira, David Mourão-Ferreira, Mário Soares, ngelo de Sousa, Alberto Carneiro, Eugénio de Andrade, Marcelo Rebelo de Sousa, Agustina Bessa-Luís ou Manoel de Oliveira. É a propósito da edição do álbum Retratos 1970-2018 que surge a exposição homónima, uma selecção de 41 fotografias a preto e branco dos principais personagens do último meio século de história.

Horário: segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30; sábado e feriados, das 15h às 18h.

Grátis

Laboratório em cultivo

Foto Daniel Rocha

Idanha-a-Nova - Monsanto

De 9 a 11 de Novembro

Assume-se como o melhor evento de agrotecnologia num lugar inesperado. Durante três dias, Idanha-a-Nova é a capital da agricultura sustentável, cortesia do I-danha Food Lab. Na agenda há conferências, workshops, produtos ecológicos e uma competição de startups, sempre de olhos postos nos recursos naturais locais, no ambiente e no futuro. A vila anfitriã não se limita a servir de espaço para acolher o evento: para dia 9, às 9h, está programado um passeio por Monsanto para mostrar alguns dos projectos sustentáveis adoptados neste lugar-laboratório. O evento é organizado pela Building Global Innovators (BGI) e tem o carimbo do EIT Food, do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia da Comissão Europeia.

Horário: sexta, às 17h30; sábado, às 8h30; e domingo, às 9h.

Grátis (inscrição até 8 de Novembro)

Mais informações em www.idanhafoodlabevent.com

