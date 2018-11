Nomad vai dar prémios monetários aos melhores filmes de aventura

À terceira, a mostra de cinema organizada pela Nomad no Mercado de Matosinhos passa a Festival de Cinema Aventura. Está marcado para os dias 12 a 15 de Setembro de 2019 e inclui prémios monetários para os melhores filmes.

A agência de viagens, que fez um primeiro teste em 2017, levou este ano à tela mais de 20 filmes, projectados entre as bancas de peixe do mercado (classificado como património municipal) durante três dias com entrada gratuita. "Queremos celebrar o poder do vídeo para criar pontes entre culturas, para nos inspirar a explorar e proteger o nosso planeta", aponta a organização do festival, co-produzido pela Câmara Municipal de Matosinhos.

Foto Festival de Cinema Aventura

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Festival irá premiar com dois mil euros a Melhor Curta e com mil euros o filme escolhido pelo público. Segundo o regulamento disponível online, são elegíveis todos os interessados, maiores de 18 anos, de qualquer nacionalidade, desde que residentes em território nacional e que tenham domínio da língua portuguesa.

PUB

PUB

Os vídeos/filmes submetidos (até ao dia 30 de Abril) deverão ter uma duração compreendida entre os dois a 30 minutos. A organização aceita curtas-metragens originais, produzidas nos últimos dois anos — serão valorizadas curtas-metragens estreadas/publicadas no ano do festival. Os resultados serão anunciados durante o festival.

Foto Festival de Cinema Aventura

PUB