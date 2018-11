Um dia nas corridas, a conduzir uma máquina

A Mercedes-Benz, procurando afirmar a sua alma desportiva, oferece a quem desejar diversas experiências em mar, no canhão da Nazaré, ou em pista, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA). Emoção em segurança, a surfar ondas gigantes (pendura numa mota de água) ou a conduzir em pista potentes máquinas. Os preços, no caso dos eventos em pista, vão dos 95€ (uma volta com instrutor mais duas outras ao volante de um CLA 45 AMG) aos 650€ do AMG Platinum (um dia de experiências com vários bólides).

Os programas propostos, tanto em mar como em terra, não se limitam a clientes ou potenciais clientes da marca, sendo abertos a todos – basta inscrever-se num dos concessionários Mercedes-Benz ou pelo telefone 927 244 694. Os programas marítimos estão disponíveis de Outubro a Março, já a pista algarvia está aberta todo o ano (excepto em dias de competições), mediante marcação prévia.

A Mercedes-Benz não é a primeira marca que nos vem à cabeça quando pensamos em desporto. Porém, na Fórmula 1 e noutras competições automóveis em pista, o fabricante alemão ocupa um lugar de destaque. Também na estrada, a submarca desportiva Mercedes-AMG apresenta uma gama de 26 modelos: o mais potente, o AMG GT S com um motor 4.0 V8 de 515cv pede meças aos bólides da Porsche, Ferrari ou Lamborghini.

Na pista do AIA, mesmo nos programas mais simples, não se trata apenas de acelerar. A primeira volta é feita por um instrutor-piloto, que nos vai indicando o que devemos fazer para tirar o melhor partido das potentes máquinas (incluindo o AMG GT) numa pista muito técnica. Depois, ao volante e com o instrutor ao lado a dar-nos dicas, à adrenalina juntam-se conhecimentos que serão úteis à grande maioria para uma melhor condução com os seus carros no dia-a-dia. E quem não se sinta à vontade para conduzir, pode fazer as voltas como pendura e observar as técnicas dos instrutores. Os programas mais completos, além da iniciação em pista, incluem exercícios de controlo dinâmico, controlo de derrapagem ou o teste do alce (desvio de emergência de um obstáculo), algo que não se aprende mas devia ser obrigatório nas aulas de condução para tirar a carta.

