Banco Montepio vai ser a nova marca da caixa económica

A Caixa Económica Montepio Geral liderada por Carlos Tavares já entregou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial um pedido de registo para aquela que pretende que passe a ser a marca comercial da empresa: Banco Montepio. A notícia foi avançada esta sexta feira pelo jornal electrónico Eco que refere, ainda, que foi a 29 de Outubro que começou o prazo de consulta pública para averiguar a existência de oposição à utilização do nome proposto.

Desde a anterior administração, presidida por José Félix Morgado, que o Banco de Portugal tinha vindo a recomendar a mudança de marca comercial da caixa económica, para a diferenciação entre as duas marcas. De um lado, existe uma caixa económica bancária, detida por uma entidade do terceiro sector (a Associação Mutualista do Montepio); do outro, um banco que presta o mesmo tipo de serviços bancários.

PUB

O jornal Eco refere que, para além da mudança do nome, também haverá alterações na marca visual do banco. A imagem de um pelicano, que é partilhada com a Associação Mutualista Montepio Geral, vai ser estilizada.

PUB

PUB